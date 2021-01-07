Составлен рейтинг самых громких коррупционных дел 2020 года

14:40 7.01.2021

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов представил самые громкие уголовные дела минувшего года.

Первую строчку в рейтинге, по версии главы НАК, занял арест мэра Томска Ивана Кляйна. Против Кляйна, отстраненного от занимаемой должности, возбудили уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Его подозревают в лоббировании семейных бизнес-интересов.

На втором месте в рейтинге — арест заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере при незаконной продаже леса в Китай. Следствие полагает, что ущерб от действий чиновника и его подельников превысил 4 млрд рублей.

Не менее громким стал и арест бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Чиновника подозревают в хищении из областного бюджета 700 миллионов рублей.

На четвертой строчке рейтинга НАК — задержание депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко, сына бывшего губернатора Иркутской области. Левченко обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), размер нанесённого им ущерба составляет 185 миллионов рублей.

Следующее дело связано с проверкой работы ректора РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергея Лукьянова. Силовики подозревают его в нарушении правил проведения госзакупок, усматривая в заключенных контрактах признаки аффилированности.

На шестой строчке крупнейших коррупционных дел года — арест заместителя гендиректора по информационным технологиям АО «Почта России» Сергея Емельченкова. Его подозревают по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

За Емельченковым следует задержание бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. СКР инкриминирует ему злоупотребление должностными полномочиями, нанесшее ущерб в размере 189 миллионов рублей. Подозреваемому грозит до десяти лет заключения.

Восьмое место в «коррупционном рейтинге года» НАК отдает задержанию с поличным при передаче 3,4 миллионов рублей предполагаемой взятки вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. По версии следствия, чиновник оказался организатором преступной группы, которая собирала с предпринимателей откаты за заключение договоров купли-продажи древесины.

На девятом месте — арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По версии следствия, Фургал организовал покушения на убийство и убийства предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах.

Десятую строчку в рейтинге занимает произошедшее в Красноярском крае задержание бизнесмена и политика Анатолия Быкова, которому инкриминируют неуплату налогов на 77 миллионов рублей и создание преступного сообщества, промышлявшего организацией заказных убийств в 1990-е годы.

По мнению Кирилла Кабанова, перечисленные задержания показывают, что правоохранители не собираются закрывать глаза на коррупцию, царящую во власти. «Считаю, что назрела необходимость ужесточать наказание за такие преступления до 25 лет. Кроме того, нужно добиваться возврата украденных средств в бюджет», — приводят слова главы НАК «Новые Известия».