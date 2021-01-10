Путин пригласил в Москву Алиева и Пашиняна

18:52 10.01.2021

Президент России Владимир Путин пригласил в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трехсторонние переговоры пройдут завтра, 11 января. Лидеры трех стран обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года, сообщает "Коммерсант".

Пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян сообщила в Facebook, что армянская сторона считает особенно важным обсудить на встрече вопросы о возвращении пленных, поисково-спасательных операциях, проблемы, связанные с армянскими солдатами, находящимися в тылу азербайджанцев, и с поиском тел погибших и судьбой пропавших без вести.

В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. В ноябре стороны при поддержке России подписали мирное соглашение. Оно предполагает передачу Баку значительной части территорий региона, ввод российских миротворцев и обмен пленными.