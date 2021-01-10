Путин пригласил в Москву Алиева и Пашиняна
Президент России Владимир Путин пригласил в Москву президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Трехсторонние переговоры пройдут завтра, 11 января. Лидеры трех стран обсудят реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года, сообщает "Коммерсант".
Пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян сообщила в Facebook, что армянская сторона считает особенно важным обсудить на встрече вопросы о возвращении пленных, поисково-спасательных операциях, проблемы, связанные с армянскими солдатами, находящимися в тылу азербайджанцев, и с поиском тел погибших и судьбой пропавших без вести.
В Нагорном Карабахе в конце сентября обострился военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. В ноябре стороны при поддержке России подписали мирное соглашение. Оно предполагает передачу Баку значительной части территорий региона, ввод российских миротворцев и обмен пленными.
Комментарии читателей Оставить комментарий
договариваться с ...пашеняном?
Тоже избитое вранье.
Напоминает из классики" а ведь Сталина предупреждааалии..."(1941)
Белый Царь только и может примирить аборигенов. Все как в «раньшее время».
Кстати, прошла информация, что ОДКБ за 26 дней предупредил Армению о готовящимся вторжении в карабах, с описаниям необходимых мероприятий на этот случай, и предложением обратиться в ОДКБ. Но это было проигнорировано Арменией, военная помощь не оказана Карабаху, предложение пригласить установки и расчёты ПВО и РЭБ отклонены. Что наводит на мысли о спланированной акции пашиняна и запада.
А почему они без намордников?
Какой пример подают?
И нечего ссылаться, что носы мешают...
под столом?