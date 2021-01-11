Владимир Путин подвел итоги переговоров по Карабаху

18:51 11.01.2021

Владимир Путин подвел итоги трехсторонней встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Путина, речь идет о шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктуры в Карабахе. Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении.

«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», - отметил Путин.

Также он отметил, что условия соглашения по Карабаху, в целом, соблюдаются.