Владимир Путин подвел итоги переговоров по Карабаху

Владимир Путин подвел итоги трехсторонней встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Путина, речь идет о шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктуры в Карабахе. Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении.

«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», - отметил Путин.

Также он отметил, что условия соглашения по Карабаху, в целом, соблюдаются.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.01.2021, 22:30
    Гость: Mt

    Ты лучше про своего презизелента стихоплётством занимайся, там простор. А тут как-то не катит, как не тужься.

  4. 11.01.2021, 22:07
    Гость: Я не въехал...

    А с какого ..., в смысле почему мы должны обустраивать жизнь зарубежных голодранцев?
    У нас в своей стране проблем уже не осталось? Все люди живут в достатке и счастливо?
    Вова! Ответь!..

  5. 11.01.2021, 21:08
    Гость: Ага

    Широко,широко шагает Азебаджан . Собираются в Карякино строить международный аэропрот, для туристов рвущихся в Шуши . Очередь из желающих прилететь аж до Берлина тянется.

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