Владимир Путин подвел итоги переговоров по Карабаху
Владимир Путин подвел итоги трехсторонней встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», - цитирует его слова РИА Новости.
По словам Путина, речь идет о шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктуры в Карабахе. Для этого будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении.
«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации», - отметил Путин.
Также он отметил, что условия соглашения по Карабаху, в целом, соблюдаются.
Комментарии читателей Оставить комментарий
так же, как Донбасс.
Универсальный ответ на все. "Это геополитика"
Ты лучше про своего презизелента стихоплётством занимайся, там простор. А тут как-то не катит, как не тужься.
А с какого ..., в смысле почему мы должны обустраивать жизнь зарубежных голодранцев?
У нас в своей стране проблем уже не осталось? Все люди живут в достатке и счастливо?
Вова! Ответь!..
Широко,широко шагает Азебаджан . Собираются в Карякино строить международный аэропрот, для туристов рвущихся в Шуши . Очередь из желающих прилететь аж до Берлина тянется.