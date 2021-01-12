Биткоин обновил исторический максимум. Как этим пользуются Форекс-брокеры

10:15 12.01.2021

Брокеры Форекс привлекают клиентов тем, что предлагают заработать заоблачные суммы на волатильности криптовалют

Спустя три года после криптовалютного бума 2017 года курс биткоина снова установил рекорд, достигнув $41 150. Это привлекло внимание пользователей, и интерес к криптовалютам возобновился. Одной из причин этому стала поддержка покупки и продажи биткоина платежной системой PayPal. Но этой новостью воспользовались брокеры Форекс, чтобы получить новых клиентов. Рассказываем, как Форекс-брокеры привлекают трейдеров при помощи нового биткоин-бума.

Как Форекс-брокеры пользуются криптолихорадкой



Стремительно растущий рынок криптовалют стал камнем преткновения для многих Форекс-брокеров. Поэтому они добавили возможность торговать криптовалютами и использовали этот факт в маркетинговых стратегиях. Криптовалюты стали трендовой темой, и брокеры не могли упустить эту возможность. Давайте выясним, к чему они прибегали, чтобы получить новых трейдеров, которые интересуются криптовалютами.

Кредитное плечо



Люди, интересующиеся криптовалютами, слышали истории о том, как биткоин-инвесторы в одночасье стали долларовыми миллионерами, узнав о том, что курс биткоина достиг почти $20 000. Эти истории вдохновили их инвестировать свои средства в биткоин. Однако многие осознали, что поезду уже ушел, и цена биткоина вряд ли им принесет даже небольшую прибыль, если не убытки.

И тут в игру вступили Форекс-брокеры с кредитным плечом. Дело в том, что лишь немногие криптовалютные биржи, которые популярны у криптотрейдеров, предоставляют торговлю с кредитным плечом. А большое кредитное плечо на крипторынке есть только у считанных единиц. Этим и пользуются брокеры на рынке Форекс. Они предоставляют широкий выбор инструментов для трейдеров: CFD, фьючерсы, опционы и многие другие. Нигде нет такого разнообразия торговых инструментов, как на Форекс. Не говоря уже о том, что ни одна биржа не сможет соревноваться с ними по размеру кредитного плеча, которое может достигать 1000:1.

Кроме того, с кредитным плечом можно торговать в обе стороны и зарабатывать как на росте криптовалют, так и на их падении.

Брокеры Форекс привлекают клиентов тем, что предлагают заработать заоблачные суммы на волатильности криптовалют с небольшим депозитом при помощи кредитного плеча (leverage). Новички легко могут «купиться» на это, ожидая золотых гор: вот тот самый грааль, который принесет миллионы – и ничего не упущено. Это не кажется таким рискованным, если пока не знаешь, что такое маржин-колл и как за секунды может ликвидироваться позиция с левереджем 100:1, а баланс при этом – обнулиться.

Ажиотаж



На этом спекулируют Форекс-брокеры. Они привлекают внимание новичков и даже опытных трейдеров тем, как быстро могут расти криптовалюты. Их основной козырь – брокеры давно существуют на Форекс рынке и пользователи им больше доверяют, чем криптобиржам, некоторые из которых получили плохую репутацию. Например, Mt. Gox, которая закрылась в 2014 году и унесла деньги инвесторов, или BTC-e. И здесь мы плавно переходим к следующему рычагу давления – безопасности.

Надежность



Еще один аргумент, который приводят в свою пользу брокеры Форекс. Существуют оффшорные брокеры, на которые жаловались клиенты на блокировку и пропажу средств. Но даже у них все хорошо в плане безопасности. Брокеров не получится взломать и похитить деньги, поскольку средства хранятся на банковских счетах, а криптовалюты – на недоступных хакерам кошельках. В отличие от криптобирж, брокеры не хранят средства клиентов на горячих кошельках, которые можно взломать.

Фиатные валюты



Если у криптобирж с фиатными валютами дело обстоят напряженно, то у брокеров с этим все просто, поскольку они изначально предоставляли торговлю фиатом. Оставалось только добавить торговые пары с криптовалютой, и вот клиенты уже несут им свои деньги. Многие криптовалютные биржи даже не поддерживают фиатные валюты, либо способы пополнения счета ограничены.

Это вызывает трудности у трейдеров, поэтому они скорее предпочтут проверенных брокеров, чем будут рисковать своим капиталом, торгуя на криптобиржах, которые, к тому же, взламывают с завидной регулярностью. От рук хакеров пострадали даже такие мастодонты крипторынка, как Binance и Bitfinex. Не говоря уже о менее известных и малозащищенных площадках.

Заключение



Форекс-брокеры легко манипулируют клиентами, используя криптошумиху. Инвесторы становятся практически одержимы жаждой быстрой и крупной прибыли, которую могут принести волатильные криптовалюты за считанные дни и даже часы. С другой стороны, у брокеров есть устоявшаяся репутация и традиционные трейдеры, которые не прочь попробовать новые инструменты, охотно им доверяют свои деньги.

К тому же, трейдерам не нужно переживать, что брокера могут взломать и увести деньги клиентов, так как брокеры выступают только посредниками между игроками и биржами. Все деньги клиентов находятся в безопасности: на валютных счетах и в недоступных извне криптокошельках.

