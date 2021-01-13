Минюст хочет получить доступ к банковской тайне

Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в закон "О банках и банковской деятельности", которые позволят ведомству получать доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан, пишет газета "Известия".

Согласно документу, Минюст предлагает включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной.

Как отметили в ведомстве, законопроект "разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО".

Данная инициатива уже получила поддержку в комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Там считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования НКО и поможет исключить "отмывочные" схемы

Ожидается, что документ поступит в кабинет министров в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.01.2021, 14:13
    Гость: Я так понимаю

    Заработал деньгу,что бы что то купить подай заявку ,и тебе может быть выдадут лицензию на покупку,ну или не выдадут,электронные палочки ,трудодни,рулят

  4. 13.01.2021, 12:13
    Гость: chvv

    Ну да-ну да.
    Вспоминаются события давно минувших дней и не таких уж давних.
    Вспоминайте как клялись и "божились" что биометрия будет за семью печатями и в посторонние руки не попадёт, но зато сколько преступников позволит поймать. Много поймали? Ни одного, да ещё и отдали в чужие руки.
    Вспоминайте - что мол им нужно контролировать телефонные переговоры по мобильникам. Заставили раскошелиться операторов и ... Ни кого опять не поймали.
    Туфта это всё (электронная) от дураков влезших во власть и выполняющих распоряжения сайентологов, масонов и просто чужеродных "обкомов".

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