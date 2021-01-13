Минюст хочет получить доступ к банковской тайне
Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в закон "О банках и банковской деятельности", которые позволят ведомству получать доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан, пишет газета "Известия".
Согласно документу, Минюст предлагает включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной.
Как отметили в ведомстве, законопроект "разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО".
Данная инициатива уже получила поддержку в комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Там считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования НКО и поможет исключить "отмывочные" схемы
Ожидается, что документ поступит в кабинет министров в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хочу!
Заработал деньгу,что бы что то купить подай заявку ,и тебе может быть выдадут лицензию на покупку,ну или не выдадут,электронные палочки ,трудодни,рулят
банковская тайна для банды уже давно не секрет
и никакой закон не нужен.
Ну да-ну да.
Вспоминаются события давно минувших дней и не таких уж давних.
Вспоминайте как клялись и "божились" что биометрия будет за семью печатями и в посторонние руки не попадёт, но зато сколько преступников позволит поймать. Много поймали? Ни одного, да ещё и отдали в чужие руки.
Вспоминайте - что мол им нужно контролировать телефонные переговоры по мобильникам. Заставили раскошелиться операторов и ... Ни кого опять не поймали.
Туфта это всё (электронная) от дураков влезших во власть и выполняющих распоряжения сайентологов, масонов и просто чужеродных "обкомов".
ни денег.