Минюст хочет получить доступ к банковской тайне

09:56 13.01.2021

Министерство юстиции РФ подготовило проект поправок в закон "О банках и банковской деятельности", которые позволят ведомству получать доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан, пишет газета "Известия".

Согласно документу, Минюст предлагает включить министерство в перечень организаций, имеющих право на получение сведений, являющихся банковской тайной.

Как отметили в ведомстве, законопроект "разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью НКО".

Данная инициатива уже получила поддержку в комитете Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Там считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования НКО и поможет исключить "отмывочные" схемы

Ожидается, что документ поступит в кабинет министров в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.