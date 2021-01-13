Российские банки выступили против объяснения отказов в кредитах

Российские банки выступили против инициативы депутатов обязывать раскрывать клиентам причины отказов в кредитах, пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. 

На сегодняшний день банки могут отказать в предоставлении кредита клиенту без  каких-либо объяснений. Разработанный депутатами Госдумы законопроект обяжет кредиторов давать несостоявшимся заемщикам "мотивированное объяснение с причинами отказа".

В ассоциации считают, что данное требование будет конфликтовать с понятием коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

Так, при оценке платежеспособности клиента банк учитывает ряд неочевидных для самих клиентов моментов. Кроме того, банк берет на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили деньги. Тем самым банк стоит скоринговые модели с тем рассчетом, чтобы меньше навредить себе и людям, за деньги которых он отвечает. 

Представители банков также считают, что выданное объяснение будет бесполезно потенциальным кредиторам, но вместе с тем приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного.

Отмечается, что Центробанк, в свою очередь, готовит отзыв на этот законопроект, предпочитая сейчас не давать никаких комментариев.

Сегодня для граждан доступен механизм самостоятельной оценки шансов на получение кредитов через запросы своей кредитной истории в бюро, которую можно делать дважды в год. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.01.2021, 15:07
    Гость: Не хочешь объяснять отказ

    отказывайся и от выдачи кредитов вообще, т.е. прекращай свою так называемую банковскую деятельность, т.к. при регистрации заявлял что будешь выдавать кредиты в соответствии с гражданским законодательством.

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