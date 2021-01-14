Дочь Пола Маккартни снимет фильм про легендарную Abbey Road

Дочь Пола Маккартни снимет фильм про легендарную Abbey Road

На лондонской студии Abbey Road был записан одноименный альбом The Beatles 1969 года

Дочь бывшего участника The Beatles Пола Маккартни Мэри анонсировала фильм про прославленную студию Abbey Road.

Наследница экс-битла намерена представить в ленте «Если бы эти стены могли петь» («If These Walls Could Sing») свой субъективный взгляд на рок-н-ролльную реликвию, сообщает РИА Новости. В основу фильма лягут ее детские впечатления от посещения студии. Спродюсирует фильм Джон Батсек.

На лондонской студии Abbey Road был записан одноименный альбом The Beatles 1969 года. Среди российских музыкантов, записавших позднее там свои альбомы - «Машина времени», «Би-2» и Александр Кутиков.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2021, 16:08
    Гость: Иван Иваныч

    Даааа, по сути это был последний альбом. Get back уже на счёт, так как там была просто нарезка заготовок не попавших в альбомы. И альбом самый шикарный, на уровне сержанта, которые вместе составляют КМК пару самых самых.

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