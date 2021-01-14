Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене ОГЭ
Депутаты Госдумы РФ разрабатывают законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ). Как пишет газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева, соответствующий документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в марте-апреле этого года.
По словам Зайцева, в планах депутатов - полная отмена ОГЭ, а затем и единого госэкзамена (ЕГЭ). Планируется, что это будет проходить поэтапно. Так, на первом этапе от ОГЭ планируется освободить тех школьников, которые собираются продолжить обучение в 10-11 классах.
"На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе", - рассказал парламентарий.
Депутат пояснил, что оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки.
Представители Национального родительского комитета назвали данную инициативу конструктивной. Тогда как в Рособрнадзоре считают, что на сегодняшний день неи необходимости в отмене ОГЭ. В ведомстве полагают, что при отмене основного госэкзамена показатели результатов обучения могут снизиться.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вот дают! Оказывается, чтобы отменить ету хрень, нужен законопроект. Это может легко сделать министерство образования указав в письме школам прекратить эту американскую отупляющий детей процедуру.
Схема работы: вспомнили-решили-сделали-отменили-забыли-вспомнили... круг замкнулся.
Летнее время, зимнее время, новые часовые пояса, короче, что в голову придёт. Ну не даёт умная голова рукам покоя. Надо всем законотворцам напряженно поработать, нагулять хороший аппетит, после вкусить скромной еды, сладко вздремнуть и снова за работу! Какие высокие умы! Какие мысли и цели! Жаль, что пациент уже умер, но надо же попробовать вернуть к жизни...
Как "слоны в посудной лавке" реформировали систему образования, ввели ЕГЭ-ОГЭ, поколение учителей сменилось, старая педагогика ушла в историю. Вот, пора снова всё менять, точнее - отменять, вдруг оно само образуется.
Я вижу один выход, надо бросить в бой опытных бойцов-рефораторов. Жаль, Чубысь староват, он уже не потянет, не доведёт дело до полного конца, но есть же кадровый резерв! Хотя нет, на унылой ниве среднего образования богатый урожай не собрать, охотников потрудиться придётся искать "на том свете с фонарями". Вот этим благородным делом и надо заняться. "За работу, товарищи!"
Вот кому делать неча и ко сну клонит на работе . Лучше бы озаботились сбором налогов с миллионеров за границей кочуюших .
У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте.
Любой реальный профессор или хороший преподаватель задаст несколько вопросов, и без труда поймет уровень абитуриента. И ни какие ЕГЭ не смогут их заменить. Для реальных ученых коррупция не присуща. СССР создал могучую школу, и если ее не вернуть, то не вернуть наших достижений.