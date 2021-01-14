Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене ОГЭ

10:10 14.01.2021

Депутаты Госдумы РФ разрабатывают законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ). Как пишет газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева, соответствующий документ планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента в марте-апреле этого года.

По словам Зайцева, в планах депутатов - полная отмена ОГЭ, а затем и единого госэкзамена (ЕГЭ). Планируется, что это будет проходить поэтапно. Так, на первом этапе от ОГЭ планируется освободить тех школьников, которые собираются продолжить обучение в 10-11 классах.

"На первом этапе можно оставить обязательный ОГЭ тем, кто планирует уйти из школы после девятого класса, чтобы они могли поступать в средние специальные учебные заведения на конкурсной основе", - рассказал парламентарий.

Депутат пояснил, что оба экзамена стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, полученные в результате подготовки.

Представители Национального родительского комитета назвали данную инициативу конструктивной. Тогда как в Рособрнадзоре считают, что на сегодняшний день неи необходимости в отмене ОГЭ. В ведомстве полагают, что при отмене основного госэкзамена показатели результатов обучения могут снизиться.