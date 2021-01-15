Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики
Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующий указ уже подписан и все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.
По словам Цыденова, новое правительство будет работать в "новом формате". "Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше", — заявил глава республики.
Особого внимания, по словам Цыденова, требуют сферы образования и здравоохранения, а также экологии и лесопользования. А в качестве одной из приоритетных задач глава региона назвал создание новых рабочих мест.
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простая техническая процедура .
и займутся вырубкой леса на берегу Байкала.