В Госдуме хотят ввести правила катания на «ватрушках»

В ближайшее время планируется поднять данный вопрос и проконсультироваться с мнистерством спорта

В Госдуме планируют ввести правила использования тюбингов (ватрушек). Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи депутат Сергей Кривоносов.

По его словам в ближайшее время планируется поднять данный вопрос и проконсультироваться с мнистерством спорта. 

"Полностью запрет, я думаю, что это чрезмерно, но какие-то правила должны появиться, и чтобы, самое главное, техника безопасности соблюдалась, и она была прописана, и чтобы те, кто это организовывает, несли за это ответственность", - рассказал он, добавив, что депутаты изучат международный опыт. 

Кривоносов не исключил, что контроль за соблюдением правил использования ватрушек может быть возложен на полицейских. 

"Нужно ещё подумать, может быть, какие-то муниципальные органы власти тоже, чтобы брали это на контроль, чтобы хаотично это не происходило. Здесь важно, чтобы и органы порядка, и власти тоже за этим следили", - подчеркнул он.

Днем ранее в Москве погиб ребёнок погиб при катании на тюбинге. Трагедия произошла сегодня на северо-западе города. Мальчик скатился с горки, ударился головой и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2021, 00:53
    Гость: Пенсионер

    Нужно в думе рассмотреть и принять закон - как правильно ковыряться в носу, а то я один раз ковырялся-ковырялся, чуть палец не сломал!

  3. 16.01.2021, 23:50
    Гость: ABDC

    техосмотр ватрушек, проверка габаритных огней, допуск и медсправки для оформления разрешения катания на ватрушках, права, медкомиссия, с категорией ватрушек и покрытий для них, да тут просто непочатый край работы для наших чиновников! И штрафовать, штрафовать и штрафовать!
    Если погиб ребёнок то это 100% вина родителей а не заварушки. В конце концов можно просто запретить детям без (например) велосипедного шлема на них кататься, тот кто даёт в аренду ватрушку должен иметь набор шлемов разного размера Это не сильно большая проблема.. Но наши бумажные чинушки самые чинушки из всех чиновников! Они просто не могут. Им нужно так, что бы себя показать во всей красе.

  4. 16.01.2021, 23:22
    Гость: Трамп:"в сортирах смех-грех!мочить злыдней наша задача!"

    Журавлев может нести самую ,что ни на есть пургу в установленное регламентом время и ему за это ничего не будет...кроме жалованья в 400 кусков! Он сам признался про своё пустотрёпство в думе по регламенту в программе 60минут от 13 января 2021г!
    А дедушка Ленин говорил :" необходимо безжалостно истреблять паразитов!"

  5. 16.01.2021, 22:52
    Гость: срочно на доработку

    А ремни безопасности уже не надо!?Совсем не надо?Ну это же беспредел какой-то!

Все комментарии (23)
Выбор читателей
«Получены детские психологические травмы»
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Алексей Навальный с супругой на Ярославском вокзале © KM.RU, Алексей Белкин
Навальный анонсировал свое возвращение в Россию
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России
ФСИН заявила о намерении задержать Навального по прилете в Россию
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В России предложили запретить покупку банков государством
Рецензия на фильм «Реальные пацаны против зомби»
Рецензия на фильм «Реальные пацаны против зомби»: здесь от ковидников конкретно можно огрести
Россия заняла четвертое место по количеству мигрантов в мире
Nivea отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Белоруссии
Большой театр потерял за год 1,3 млрд руб. из-за непроданных билетов
В Германии избрали преемника Меркель на посту председателя партии ХДС
Россия возобновит авиасообщение с еще четырьмя странами
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания