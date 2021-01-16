В Госдуме хотят ввести правила катания на «ватрушках»

19:30 16.01.2021

В ближайшее время планируется поднять данный вопрос и проконсультироваться с мнистерством спорта

В Госдуме планируют ввести правила использования тюбингов (ватрушек). Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи депутат Сергей Кривоносов.

По его словам в ближайшее время планируется поднять данный вопрос и проконсультироваться с мнистерством спорта.

"Полностью запрет, я думаю, что это чрезмерно, но какие-то правила должны появиться, и чтобы, самое главное, техника безопасности соблюдалась, и она была прописана, и чтобы те, кто это организовывает, несли за это ответственность", - рассказал он, добавив, что депутаты изучат международный опыт.

Кривоносов не исключил, что контроль за соблюдением правил использования ватрушек может быть возложен на полицейских.

"Нужно ещё подумать, может быть, какие-то муниципальные органы власти тоже, чтобы брали это на контроль, чтобы хаотично это не происходило. Здесь важно, чтобы и органы порядка, и власти тоже за этим следили", - подчеркнул он.

Днем ранее в Москве погиб ребёнок погиб при катании на тюбинге. Трагедия произошла сегодня на северо-западе города. Мальчик скатился с горки, ударился головой и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.