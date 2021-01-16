В Госдуме хотят ввести правила катания на «ватрушках»
В ближайшее время планируется поднять данный вопрос и проконсультироваться с мнистерством спорта
В Госдуме планируют ввести правила использования тюбингов (ватрушек). Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи депутат Сергей Кривоносов.
По его словам в ближайшее время планируется поднять данный вопрос и проконсультироваться с мнистерством спорта.
"Полностью запрет, я думаю, что это чрезмерно, но какие-то правила должны появиться, и чтобы, самое главное, техника безопасности соблюдалась, и она была прописана, и чтобы те, кто это организовывает, несли за это ответственность", - рассказал он, добавив, что депутаты изучат международный опыт.
Кривоносов не исключил, что контроль за соблюдением правил использования ватрушек может быть возложен на полицейских.
"Нужно ещё подумать, может быть, какие-то муниципальные органы власти тоже, чтобы брали это на контроль, чтобы хаотично это не происходило. Здесь важно, чтобы и органы порядка, и власти тоже за этим следили", - подчеркнул он.
Днем ранее в Москве погиб ребёнок погиб при катании на тюбинге. Трагедия произошла сегодня на северо-западе города. Мальчик скатился с горки, ударился головой и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нужно в думе рассмотреть и принять закон - как правильно ковыряться в носу, а то я один раз ковырялся-ковырялся, чуть палец не сломал!
(Ну, вы понимаете).
техосмотр ватрушек, проверка габаритных огней, допуск и медсправки для оформления разрешения катания на ватрушках, права, медкомиссия, с категорией ватрушек и покрытий для них, да тут просто непочатый край работы для наших чиновников! И штрафовать, штрафовать и штрафовать!
Если погиб ребёнок то это 100% вина родителей а не заварушки. В конце концов можно просто запретить детям без (например) велосипедного шлема на них кататься, тот кто даёт в аренду ватрушку должен иметь набор шлемов разного размера Это не сильно большая проблема.. Но наши бумажные чинушки самые чинушки из всех чиновников! Они просто не могут. Им нужно так, что бы себя показать во всей красе.
Журавлев может нести самую ,что ни на есть пургу в установленное регламентом время и ему за это ничего не будет...кроме жалованья в 400 кусков! Он сам признался про своё пустотрёпство в думе по регламенту в программе 60минут от 13 января 2021г!
А дедушка Ленин говорил :" необходимо безжалостно истреблять паразитов!"
А ремни безопасности уже не надо!?Совсем не надо?Ну это же беспредел какой-то!