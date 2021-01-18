Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов

16:03 18.01.2021

Российский МИД объявил о высылке из страны двух нидерландских дипломатов, пишет РИА Новости.

По данным агентства, внешнеполитическое ведомство вызвало к себе временного поверенного в делах Нидерландов Йооста Рейнтьеса и заявило ему решительный протест из-за безосновательного объявления персонами нон грата двух российских дипломатов.

В МИД заявили, что этот провокационный шаг является очередным витком "антироссийской истерии, организованной Гаагой", он продемонстрировал "отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла". Данное решение властей Нидерландов говорит о сохранении тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву отношений между странами.

Таким образом, Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать двух сотрудников посольства Нидерландов. Они должны будут покинуть Россию в течение двух недель.

В начале декабря власти Нидерландов обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и объявили их персонами нон грата. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки. В российском посольстве заявляли, чтоникаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила.