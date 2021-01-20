СМИ узнали о фактической остановке работы онлайн-казино в России

Фото с сайта twitter.com

Работа нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино с середины января почти остановилась, выяснил The Bell. Как пишет издание, русскоязычные игроки теперь не могут делать ставки в каких-либо валютах, кроме биткоинов. Это произошло после того, как Центробанк в конце прошлого года начал зачищать рынок платежей в адрес нелегальных казино и букмекеров. ЦБ боролся с этим рынком минимум три года, но до сих пор серьезных проблем у игроков и бизнеса не возникало.

По данным The Bell, онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и ряд других показывают форму для ввода данных банковской карты, однако пополнить счет с помощью карты или номера мобильного телефона невозможно: система пишет, что такие платежные методы «недоступны в вашем регионе». Игровые депозиты не удается пополнить также через Сбербанк, «Тинькофф», счета в «МегаФоне» и «Билайне», а также сервис «ЮMoney».

Кроме того, казино Azino777 ликвидировало возможность оплаты с помощью карты и теперь принимает только криптовалюту. Менее крупные казино («Вулкан Роял», «Вулкан Старс», «Вулкан Престиж») прекратили работу — их зеркала не удается обнаружить даже через VPN.

В конце прошлого года Центробанк запретил переводы в адрес иностранных онлайн-магазинов и на анонимные карты платежному сервису QIWI. Как писали СМИ, регулятор с конца 2019-го — начала 2020-го проводит проверку банков, которые были вовлечены в транзакции в пользу онлайн-казино.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2021, 21:22
    Гость: Нет, Гозман, нет

    Наверно теперь негде будет посмотреть фильмы бесплатно в интернете. Раньше то на этих сайтах рекламу онлайн-казино крутили.

Все комментарии (4)
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