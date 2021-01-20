Кремль объяснил нехватку вакцины в регионах «обширной географией» России

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Нехватка российских вакцин от COVID-19, которая может временно возникать в отдельных субъектах страны, объясняется обширной географией РФ и производственными мощностями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента допустил «временные затруднения» с массовой вакцинацией в ряде регионов из-за роста спроса на прививку.

«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины», — сказал Песков.

Ранее сразу из нескольких российских регионов поступили сообщения о приостановке процедуры вакцинации из-за того, что закончились поставленные партии вакцины от коронавируса. Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал СМИ, что Ханты-Мансийский автономный округ приостановил вакцинацию жителей от коронавируса во всех крупных городах, поскольку в регионе закончились запасы вакцины «Спутник V».

По его словам, 20 января будут использованы последние десять доз в трех сельских больницах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2021, 21:48
    Гость: что за ........ Ситуация почти предвоенная,

    а знаете что делали с провокаторами и паникёрами в Сталинское предвоенное и военное время?
    Расстреливали на месте без суда и следствия.

    ЗЫ. Паникер это ВЫ.

    И что значит ваше _ даже министр обороны теперь генерал, а не гражданский-???

  2. 20.01.2021, 21:43
    Гость: а ШО ТАКОЕ -переболевшие с исчезнувшим иммунитетом

    тоже практически не заражаются.=
    Как это такое может быть, не заражаются люди без иммунитета?
    Да с исчезнувшим иммунитетом сразу кирдык.

    зарапортовался кремлебот

  3. 20.01.2021, 21:41
    Гость: О как!-объясняется обширной географией РФ

    и производственными мощностя

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/01/20/vaktsinatsiya/884958-kreml-obyasnil-nekhvatku-vaktsiny-v-regionakh-obshirnoi-geo
    ======
    При царях тоже всё объяснялось обширной территорией(она же география).
    80% селян, экстенсивное земледелие, отсутствие дорог, отсюда средневековые орудия труда у селян, когда в Европе уже было интенсивное земледелие, сельхоз техника.
    А в необъятной России серпами , цепями и косами орудовали и на лошадках
    по бездорожью.
    И с образованием в европах тогда лучше обстояло.
    А в СССР , в котором, МОЖЕТ КТО из ЕГЭ-шников и двоечников не в курсе, территория и география которого была НАМНОГО БОЛЬШЕ,
    подобных проблем не было.
    Стало быть во встающей с колен проблемы из-за ОБШИРНОЙ ТЕРРИТОРИИ...
    А чего ж тогда в СМИ бормочут "надо земли возвращать" -украинские, молдаванские, казахстанские-историческую типа Россию восстанавливать.

    О как- со своими не справляются, а на чужие претендуют.

  4. 20.01.2021, 21:24
    Гость: Русфанат

    "Обширной географией России"? Какое лицемерие! Питер от Москвы в нескольких часах автоезды, но в Москве привито, по словам Полянина, уже около 200 там. Человек, а в Питере -15 тысяч. Это - дискриминация по региональному признаку!

  5. 20.01.2021, 21:05
    Гость: www

    Называется-Один Мантуров сказал. Рогозин, Захарова и прочие, тоже много чего сказали.

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