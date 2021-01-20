Кремль объяснил нехватку вакцины в регионах «обширной географией» России

15:00 20.01.2021

Нехватка российских вакцин от COVID-19, которая может временно возникать в отдельных субъектах страны, объясняется обширной географией РФ и производственными мощностями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента допустил «временные затруднения» с массовой вакцинацией в ряде регионов из-за роста спроса на прививку.

«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины», — сказал Песков.

Ранее сразу из нескольких российских регионов поступили сообщения о приостановке процедуры вакцинации из-за того, что закончились поставленные партии вакцины от коронавируса. Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал СМИ, что Ханты-Мансийский автономный округ приостановил вакцинацию жителей от коронавируса во всех крупных городах, поскольку в регионе закончились запасы вакцины «Спутник V».

По его словам, 20 января будут использованы последние десять доз в трех сельских больницах.