Кремль объяснил нехватку вакцины в регионах «обширной географией» России
Нехватка российских вакцин от COVID-19, которая может временно возникать в отдельных субъектах страны, объясняется обширной географией РФ и производственными мощностями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Пресс-секретарь президента допустил «временные затруднения» с массовой вакцинацией в ряде регионов из-за роста спроса на прививку.
«Речь идет о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины», — сказал Песков.
Ранее сразу из нескольких российских регионов поступили сообщения о приостановке процедуры вакцинации из-за того, что закончились поставленные партии вакцины от коронавируса. Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал СМИ, что Ханты-Мансийский автономный округ приостановил вакцинацию жителей от коронавируса во всех крупных городах, поскольку в регионе закончились запасы вакцины «Спутник V».
По его словам, 20 января будут использованы последние десять доз в трех сельских больницах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а знаете что делали с провокаторами и паникёрами в Сталинское предвоенное и военное время?
Расстреливали на месте без суда и следствия.
ЗЫ. Паникер это ВЫ.
И что значит ваше _ даже министр обороны теперь генерал, а не гражданский-???
тоже практически не заражаются.=
Как это такое может быть, не заражаются люди без иммунитета?
Да с исчезнувшим иммунитетом сразу кирдык.
зарапортовался кремлебот
и производственными мощностя
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/01/20/vaktsinatsiya/884958-kreml-obyasnil-nekhvatku-vaktsiny-v-regionakh-obshirnoi-geo
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При царях тоже всё объяснялось обширной территорией(она же география).
80% селян, экстенсивное земледелие, отсутствие дорог, отсюда средневековые орудия труда у селян, когда в Европе уже было интенсивное земледелие, сельхоз техника.
А в необъятной России серпами , цепями и косами орудовали и на лошадках
по бездорожью.
И с образованием в европах тогда лучше обстояло.
А в СССР , в котором, МОЖЕТ КТО из ЕГЭ-шников и двоечников не в курсе, территория и география которого была НАМНОГО БОЛЬШЕ,
подобных проблем не было.
Стало быть во встающей с колен проблемы из-за ОБШИРНОЙ ТЕРРИТОРИИ...
А чего ж тогда в СМИ бормочут "надо земли возвращать" -украинские, молдаванские, казахстанские-историческую типа Россию восстанавливать.
О как- со своими не справляются, а на чужие претендуют.
"Обширной географией России"? Какое лицемерие! Питер от Москвы в нескольких часах автоезды, но в Москве привито, по словам Полянина, уже около 200 там. Человек, а в Питере -15 тысяч. Это - дискриминация по региональному признаку!
Называется-Один Мантуров сказал. Рогозин, Захарова и прочие, тоже много чего сказали.