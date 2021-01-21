Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы полосы
Во время испытаний в аэропорту «Жуковский» новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Стоит отметить, что единственная функционирующая на сегодня взлетно-посадочная полоса 12/30 аэропорта Жуковский является самой длинной в Европе и третьей по длине в мире. Ее длина составляет почти 5,5 километров - этого более чем достаточно для взлета и посадки любого существующего авиалайнера, включая такие модели, как Airbus A380 и Boeing 747. По какой причине сравнительно небольшой МС-21-300 не смог затормозить даже на одном двигателе, пока не известно.
«Самолет совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями. После посадки самолет выкатился за пределы полосы, но остался цел», - сказал источник «Интерфакса».
«В ходе испытаний на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются», - сообщил представитель ПАО «Иркут» (разработчик самолета).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не показывай дураку не оконченную работу.
Полоса кривая была?или снег забыли почистить?
Это монтаж и постановка. Враги России и злопыхатели его туда укатили.
Шо ? Опять ?
русофобы, тролли, хейтеры и их подхрюкиватели!
Их не интерисует, что полёт новейшего самолёта МС 21 на отечественных двигателях был испытательным на сымых ГИПЕРЭКСТРЕМАЛЬНЫХ режимах.
Главное для этих бездарей, получающих гонорары по заданию их кураторов из Украины, Литвы, Польши за демонизацию России, показать, что Россия не способна НИ НА ЧТО, как предпидсано в их методичках.
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей, хейтеров и их подхрюкивателей