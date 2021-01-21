Самолет МС-21 в ходе испытаний выкатился за пределы полосы

15:22 21.01.2021

Во время испытаний в аэропорту «Жуковский» новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Стоит отметить, что единственная функционирующая на сегодня взлетно-посадочная полоса 12/30 аэропорта Жуковский является самой длинной в Европе и третьей по длине в мире. Ее длина составляет почти 5,5 километров - этого более чем достаточно для взлета и посадки любого существующего авиалайнера, включая такие модели, как Airbus A380 и Boeing 747. По какой причине сравнительно небольшой МС-21-300 не смог затормозить даже на одном двигателе, пока не известно.

«Самолет совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями. После посадки самолет выкатился за пределы полосы, но остался цел», - сказал источник «Интерфакса».

«В ходе испытаний на прерванный полет с имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются», - сообщил представитель ПАО «Иркут» (разработчик самолета).