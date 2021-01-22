Депутат предложил запретить иноагентам устраивать массовые мероприятия
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») отправил на имя Генпрокурора Игоря Краснова обращение, в котором предложил запретить иностранным агентам организовывать в России публичные мероприятия.
Фёдоров отметил, что сейчас законодательство запрещает ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий, но в данный список не входят некоммерческие организации и физлица, внесенные в реестр иностранных СМИ и выполняющие функцию иностранного агента.
«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц - представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, физических лиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента», - цитирует RT текст обращения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Всё правильно. Чего там иноагентам. Запретить всем, кроме партии и правительства. Под их чутким руководством организовывать, как это было, две демонстрации в год: 1-го мая и 7-го ноября. Опять же в поддержку тех же партии и правительства. Все остальные выступления расстреливать, как в Новочеркасске.
Сам-то Евгений Фёдоров («Единая Россия») человек совершенно не однозначный. Полагают, что он креатура Чубайса, и иногда возникает подозрение, насколько он адекватен.
Вполне разумное предложение. Не могу представить себе, что где-то в США организации, отнесённой к иностранным агентам, разрешат устраивать публичные мероприятия. А если они попытаются это сделать их ждут большие неприятности - от полного запрета до расправы вооружёнными "патриотами".
В Китае нет олигархов и другой строй. В РФ рост при нынешних условиях не возможен.
ЕдРосы это сегодняшнее гнилое болото России, которое тянет страну в бездну. Расследования Навального это звоночек космополитам в Кремле, что страна не может больше жить в ситуации нищей стабильности, что самой власти стоит задуматься о происходящем хаосе в управлении страной. Прследние 30 лет показали, что власть защищает только интересы воровской олигархии, но не народа. Люди не видят реальной борьбы власти с жуликами и ворами.