Депутат предложил запретить иноагентам устраивать массовые мероприятия

13:26 22.01.2021

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») отправил на имя Генпрокурора Игоря Краснова обращение, в котором предложил запретить иностранным агентам организовывать в России публичные мероприятия.

Фёдоров отметил, что сейчас законодательство запрещает ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий, но в данный список не входят некоммерческие организации и физлица, внесенные в реестр иностранных СМИ и выполняющие функцию иностранного агента.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц - представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, физических лиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента», - цитирует RT текст обращения.