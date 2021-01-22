Депутат предложил запретить иноагентам устраивать массовые мероприятия

Здание Госдумы РФ

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») отправил на имя Генпрокурора Игоря Краснова обращение, в котором предложил запретить иностранным агентам организовывать в России публичные мероприятия.

Фёдоров отметил, что сейчас законодательство запрещает ряду лиц выступать в качестве организаторов публичных мероприятий, но в данный список не входят некоммерческие организации и физлица, внесенные в реестр иностранных СМИ и выполняющие функцию иностранного агента.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность включения в перечень лиц, которые не могут выступать в качестве организаторов публичных мероприятий: НКО, выполняющих функцию иностранного агента, должностных лиц - представителей НКО и СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, физических лиц, включённых в соответствии с законодательством в реестр иностранных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента», - цитирует RT текст обращения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2021, 16:28
    Гость: Vovan

    Всё правильно. Чего там иноагентам. Запретить всем, кроме партии и правительства. Под их чутким руководством организовывать, как это было, две демонстрации в год: 1-го мая и 7-го ноября. Опять же в поддержку тех же партии и правительства. Все остальные выступления расстреливать, как в Новочеркасске.

  2. 22.01.2021, 16:10
    Гость: НХ

    Сам-то Евгений Фёдоров («Единая Россия») человек совершенно не однозначный. Полагают, что он креатура Чубайса, и иногда возникает подозрение, насколько он адекватен.

  3. 22.01.2021, 16:06
    Гость: НХ

    Вполне разумное предложение. Не могу представить себе, что где-то в США организации, отнесённой к иностранным агентам, разрешат устраивать публичные мероприятия. А если они попытаются это сделать их ждут большие неприятности - от полного запрета до расправы вооружёнными "патриотами".

  5. 22.01.2021, 15:29
    Гость: кадет

    ЕдРосы это сегодняшнее гнилое болото России, которое тянет страну в бездну. Расследования Навального это звоночек космополитам в Кремле, что страна не может больше жить в ситуации нищей стабильности, что самой власти стоит задуматься о происходящем хаосе в управлении страной. Прследние 30 лет показали, что власть защищает только интересы воровской олигархии, но не народа. Люди не видят реальной борьбы власти с жуликами и ворами.

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