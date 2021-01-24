Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России, пишет РИА Новости.
Поводом для подобного заявления стали публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в минувшую субботу.
Представители американской дипмиссии на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявляли, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах", добавив, что "поддерживают право людей на мирные протесты и свободу выражения мнений", тогда как действия российских властей "направлены на подавление этих прав".
"Это чистой воды вмешательство во внутренние дела нашей страны", - прокомментировала действия посольства США в РФ Захарова.
Ранее МИД РФ неоднократно предупреждало посольство США в Москве, что попытки "подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия" для отношений между странами. В ведомстве отметили, что посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует "пренебрежение дипломатическими нормами и правилами".
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
23 января в ходе протестных акций в России было задержано 3060 человек, из которых 300 несовершеннолетних. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не хочу я идти к твоим американцам . Гудвин был подлый мошенник и не честный человек. Он обманывал людей. Суслов-трутней.Хватит мне сказки рассказывать.Поместьем надо управлять. Рассказывай про трутней детскому саду.
А твой Суслов что не трутень?
П.С. Карфаген (США) должен быт разрушен. Тебя капиталисты обрабатывают,а ты не понимаешь.
Большевики даже землю нам крестьянам не вернули.
США это советская Родина? Или у вас черепно мозговая травма.
Россию грабили до 1917 года. С 1917 года Россия приумножала свои богатства, которые принадлежали всему народу, а не сотне-другой ТРУТНЕЙ, как при царях!
Мозгов нет ? Сходи за мозгами к Гудвину!
Цари были Западной прислугой всегда. Западные воротилы при царях извлекали для себя из России миллиардные прибыли.
Все изменилось при большевиках. Большевики вернули народу богатства, разграбленные царской элитой. Именно при большевиках все изменилось и Запад стал служить России. Американцы строили промышленные предприятия для советского народа, а не для своих прибылей, как при царьках.
Главное что вы находите себя думающим на годы вперёд, прям как у Тургенева: "он считал себя очень больным и очень умным, но был здоров как бык и глуп как пень".
Не хочу идти к вашей либералке Маше Захаровой. Я просто предложила Машу послом Техаской республики назначить. ЧТО ТУТ ЛИБЕРАЛЬНОГО? В ответ на это мне предложили работать уборщицей в Капитолии. Да это смешно. Святая наивность.Никто не пойдет. На повторение 1917г. либералы КОСЯЩИЕ ПОД ПАТРИОТОВ, не надейтесь в России