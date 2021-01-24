09:25 24.01.2021

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США во вмешательстве во внутренние дела России, пишет РИА Новости.

Поводом для подобного заявления стали публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в минувшую субботу.

Представители американской дипмиссии на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявляли, что следят за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах", добавив, что "поддерживают право людей на мирные протесты и свободу выражения мнений", тогда как действия российских властей "направлены на подавление этих прав".

"Это чистой воды вмешательство во внутренние дела нашей страны", - прокомментировала действия посольства США в РФ Захарова.

Ранее МИД РФ неоднократно предупреждало посольство США в Москве, что попытки "подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия" для отношений между странами. В ведомстве отметили, что посольство США в Москве не в первый раз демонстрирует "пренебрежение дипломатическими нормами и правилами".

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".

23 января в ходе протестных акций в России было задержано 3060 человек, из которых 300 несовершеннолетних. Следственный комитет РФ возбудил несколько уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, уничтожении имущества и хулиганстве.