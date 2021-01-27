МВД хочет создать реестры иностранных работников и их работодателей

07:45 27.01.2021

МВД РФ планирует создать электронные реестры иностранных работников и их работодателей.

Как пишет РИА Новости, ведомство уже подготовило соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. Кроме того, данная идея успела получить одобрение в правительстве.

"Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей", — рассказали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранных работников, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.

За основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранных граждан, так как эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой.