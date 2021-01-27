МВД хочет создать реестры иностранных работников и их работодателей

Здание МВД

МВД РФ планирует создать электронные реестры иностранных работников и их работодателей.

Как пишет РИА Новости, ведомство уже подготовило соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. Кроме того, данная идея успела получить одобрение в правительстве. 

"Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей", — рассказали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранных работников, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.

За основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранных граждан, так как эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2021, 10:55
    Гость: Ray Bloom

    Никаких иностранных работников в России не должно быть,
    своих бездельников надо заставлять работать, как это было
    в послевоенной Германии где была всеобщая трудова повинность.

  3. 27.01.2021, 09:52
    Гость: спокойный

    скоро цена нефти и газа упадут и платить иностранным работникам будут нечем они поедут в другие страны и эти реестры станут ненужными и мы вспомним басню крылова стрекоза и муравей попрыгунья стрекоза лето красное пропела оглянуться не успела как зима катит в глаза потемнело чисто поле нет уж дней тех ясных боле где под каждым под кустом был готов и стол и дом

  4. 27.01.2021, 09:45
    Гость: Шило

    Всю контру, на карандаш!!!!
    Лагеря, они уже переросли! Высшая мера социальной защиты!

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