МВД хочет создать реестры иностранных работников и их работодателей
МВД РФ планирует создать электронные реестры иностранных работников и их работодателей.
Как пишет РИА Новости, ведомство уже подготовило соответствующую концепцию проекта нормативного правового акта в сфере миграции. Кроме того, данная идея успела получить одобрение в правительстве.
"Предполагается реформирование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности путем введения двух электронных реестров: иностранных работников и привлекающих их работодателей", — рассказали в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности иностранных работников, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в России.
За основу взята модель с уплатой авансового платежа в рамках института патентов для иностранных граждан, так как эта система положительно зарекомендовала себя в качестве прозрачной и легко администрируемой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Никаких иностранных работников в России не должно быть,
своих бездельников надо заставлять работать, как это было
в послевоенной Германии где была всеобщая трудова повинность.
Давно пора было создать.
скоро цена нефти и газа упадут и платить иностранным работникам будут нечем они поедут в другие страны и эти реестры станут ненужными и мы вспомним басню крылова стрекоза и муравей попрыгунья стрекоза лето красное пропела оглянуться не успела как зима катит в глаза потемнело чисто поле нет уж дней тех ясных боле где под каждым под кустом был готов и стол и дом
Всю контру, на карандаш!!!!
Лагеря, они уже переросли! Высшая мера социальной защиты!