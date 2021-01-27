Правительство обяжет владельцев полигонов оплачивать их рекультивацию

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, поручила Минприроды, Росприроднадзору и Российскому экологическому оператору (РЭО) представить предложения по созданию механизмов, обеспечивающих проведение работ по рекультивации мусорных полигонов и свалок «за счет средств владельцев полигонов».

В частности, ведомства должны проработать правовые конструкции и модели, при которых будет возможно возложить ответственность за рекультивацию полигонов на их владельцев. В числе прочих могут быть проработаны меры стимулирования и поддержки.

"Зачастую бизнес заинтересован в своих площадках до тех пор, пока они приносят прибыль. Финансирование же рекультивации происходит за счет бюджета. Пока государство ликвидирует вред, который существенно влияет на качество жизни населения, появляются новые площадки, которые впоследствии бросаются и опять рекультивируются за счет государства. Почему эту работу должны оплачивать граждане?",— пояснил представитель Абрамченко.

Как пришет РБК, предложения должны быть направлены к 3 февраля. 

Стоимость рекультивации свалок и полигонов зависит от объема захороненных на них отходов и их площади. Так, на рекультивацию свалки в Челябинске, которая работала с 1949 года, было выделено примерно 4 млрд руб. 

Отмечается, что владельцам полигонов не позволят включать в тариф расходы на их рекультивацию и тем более увеличивать тарифы на 30% и выше.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2021, 15:18
    Гость: Некультурный потребитель

    Это предлог повысить стоимость для граждан, за вывоз мусора.

  2. 27.01.2021, 12:17
    Гость: Ник

    Это мы уже проходили: доходы в карман собственников,расходы за счет государства.

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