На Леонида Волкова завели дело о вовлечении подростков в акции протеста

12:25 28.01.2021

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на руководителя сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом гоовритсяна официальном сайте СК.

Согласно пресс-релизу ведомства, уголовное дело возбуждено по статье о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий с помощью интернета (пункты «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ).

По версии следователей, Волков, достоверно зная, что протестные акции 23 января не согласованы, за несколько дней до их проведения разместил на видеохостинге YouTube публикации «с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».

При этом в СК заявили, что ведомство еще собирает доказательства виновности обвиняемого, который «достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией».

«Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти», — прокомментировал заведение дела сам Волков в Twitter.