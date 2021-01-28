На Леонида Волкова завели дело о вовлечении подростков в акции протеста

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на руководителя сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом гоовритсяна официальном сайте СК.

Согласно пресс-релизу ведомства, уголовное дело возбуждено по статье о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий с помощью интернета (пункты «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ).

По версии следователей, Волков, достоверно зная, что протестные акции 23 января не согласованы, за несколько дней до их проведения разместил на видеохостинге YouTube публикации «с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». 

При этом в СК заявили, что ведомство еще собирает доказательства виновности обвиняемого, который «достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией».

«Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти», — прокомментировал заведение дела сам Волков в Twitter.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.01.2021, 19:37
    Гость: Иван

    Ты эти лозунги у себя с субботы оставила? Не разбрасывай, ты их детишкам раздай, ты же их 31 января поведешь, чтобы за их спинами от полиции спрятаться. Вот удивительно, когда читаешь твои комментарии, возникает ощущение, что в психиатрическую больницу провели интернет...

  2. 28.01.2021, 19:19
    Гость: Зоя

    Всё понятно.
    Узурпатор власти расправляется с оппозицией.
    Свободу Алексею Навальному!
    Руки прочь от Леонида Волкова !

  4. 28.01.2021, 18:53
    Гость: Раньше таких

    волковых казаки раскладывали на скамьях и публично пороли. Надо бы усовершенствовать эту процедуру, особенно для непуганой осмартфоненной молодежи, проявляющей свой индивидуализм незаконными средствами. Пороть и выкладывать для них же в сети. Пусть лайки сами и подсчитывают. Да и некоторых ретивых блогеров тоже неплохо бы...

  5. 28.01.2021, 18:49
    Гость: У любой палки

    даже политической, два конца. Сейчас второй конец должен бить по балде этого балбеса.

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