На Леонида Волкова завели дело о вовлечении подростков в акции протеста
Следственный комитет РФ завел уголовное дело на руководителя сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом гоовритсяна официальном сайте СК.
Согласно пресс-релизу ведомства, уголовное дело возбуждено по статье о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий с помощью интернета (пункты «а» и «в» части 2 статьи 151.2 УК РФ).
По версии следователей, Волков, достоверно зная, что протестные акции 23 января не согласованы, за несколько дней до их проведения разместил на видеохостинге YouTube публикации «с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников».
При этом в СК заявили, что ведомство еще собирает доказательства виновности обвиняемого, который «достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией».
«Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти», — прокомментировал заведение дела сам Волков в Twitter.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ты эти лозунги у себя с субботы оставила? Не разбрасывай, ты их детишкам раздай, ты же их 31 января поведешь, чтобы за их спинами от полиции спрятаться. Вот удивительно, когда читаешь твои комментарии, возникает ощущение, что в психиатрическую больницу провели интернет...
Всё понятно.
Узурпатор власти расправляется с оппозицией.
Свободу Алексею Навальному!
Руки прочь от Леонида Волкова !
Пусть в тюрьме мозги включают!!
волковых казаки раскладывали на скамьях и публично пороли. Надо бы усовершенствовать эту процедуру, особенно для непуганой осмартфоненной молодежи, проявляющей свой индивидуализм незаконными средствами. Пороть и выкладывать для них же в сети. Пусть лайки сами и подсчитывают. Да и некоторых ретивых блогеров тоже неплохо бы...
даже политической, два конца. Сейчас второй конец должен бить по балде этого балбеса.