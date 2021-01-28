Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет

18:42 28.01.2021

Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по данным Росстата, составила 146,24 млн человек. Это на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек).

К 1 января 2020 года население России составляло 146 млн 748 тыс. 643 человека. Численность населения достигла минимума с 2014 года (143,7 млн). При этом после присоединения Крыма к РФ показатель населения страны увеличился до 146,3 млн человек на 1 января 2015 года.

Отметим, что численность населения в России снижается каждый год, начиная с 2018 года. До этого население последний раз снижалось в 2008 году.

В то же время смертность в РФ за январь—ноябрь 2020 года достигла 1,881 млн человек. Это на 13,9% (или 229,7 тыс.) больше, чем за такой же период прошлого года. Коэффициент смертности за январь—ноябрь вырос до 14 умерших на 1 тыс. человек против 13,6 за январь—октябрь.

Уровень смертности в России еще за январь—октябрь 2020 года стал максимальным за десять лет, с 2010 года (тогда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета).