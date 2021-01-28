Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по данным Росстата, составила 146,24 млн человек. Это на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек).
К 1 января 2020 года население России составляло 146 млн 748 тыс. 643 человека. Численность населения достигла минимума с 2014 года (143,7 млн). При этом после присоединения Крыма к РФ показатель населения страны увеличился до 146,3 млн человек на 1 января 2015 года.
Отметим, что численность населения в России снижается каждый год, начиная с 2018 года. До этого население последний раз снижалось в 2008 году.
В то же время смертность в РФ за январь—ноябрь 2020 года достигла 1,881 млн человек. Это на 13,9% (или 229,7 тыс.) больше, чем за такой же период прошлого года. Коэффициент смертности за январь—ноябрь вырос до 14 умерших на 1 тыс. человек против 13,6 за январь—октябрь.
Уровень смертности в России еще за январь—октябрь 2020 года стал максимальным за десять лет, с 2010 года (тогда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Знаете,чем покрывается недостача на складе? Пожаром!
коррупции.
По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек.А теперь аж 146млн. с копейками и это при постоянном минусе. Похоже они и поголовье кур зачли.
Завоз гастарбайтеров и мигрантов уже не спасает буржуазию в капитализме. И дальше эта отрицательная тенденция будет только нарастать. Случайно услышал разговор одного такого приезжего из ближнего зарубежья в магазине. Он сетовал по телефону своему другу, что у него уже нет никакой возможности дальше плодить детей, поскольку нет толковой работы и денег на обеспечение. И у себя на родине они там тоже скоро плодиться в достаточном количестве прекратят, поскольку все это ближнее зарубежье тоже нищает. Лавочка по производству рабочей силы для буржуазии в капитализме потихонечку прикрывается.
Привалило счастье либералами и пенсионному фонду.