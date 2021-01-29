Новак анонсировал строительство более 10 СПГ-заводов в России
К 2035 году в России могут возвести более 10 новых заводов по производству сжиженного природного газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это позволит увеличить производство СПГ втрое и привлечь 150 миллиардов долларов инвестиций.
«Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 триллиона кубических метров газа до 2040 года», — цитирует его пресс-служба кабмина.
На сегодняшний день в стране работает только два крупных СПГ-завода. Это «Сахалин-2» (объем производства — 11 миллионов тонн СПГ в год), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 миллиона тонн).
По информации Росстата, в 2020 году Россия произвела 30,5 миллиона тонн СПГ.
1 декабря 2020 года на совещании по нефтегазохимии под руководством президента России Владимира Путина Новак утверждал, что гигантские запасы газа Ямала (26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа в России) позволяют построить там газохимический кластер, инвестировав 2 триллиона рублей, и новые СПГ-заводы еще минимум на 3 триллиона рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не наворуетесь никак? Но про них плохо нельзя. Они не велят.
...а что, раньше умишка не хватало, сообразить?! Тупоголовые у нас чиновники.
Это - чёткий сигнал германцам. Не хотят достраивать или эксплуатировать "Северный поток-2"? Мы обойдёмся. Трубы - в Китай. СПГ - всему миру. Не дорого. Так что Украина будет лапу сосать в любом случае. Факт.
General Motors полностью перейдет на электромобили. Совпадение?
Так с трубами промашка вышла, теперь будем в заводы бабки вбухивать, а если и заводы СПГ засанкционируют? Вам Президент открытым текстом сказал газофицируйте Россию, Можно добавить развивайте отечественный хим.пром. , вкладывайте бабки в покупку хим гигантов в ближнем зарубежъе и пристёгивайте их экономическими связями. Поучитесь у ЕС ,КНР и США.