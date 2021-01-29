Новак анонсировал строительство более 10 СПГ-заводов в России

Фото с сайта twitter.com

К 2035 году в России могут возвести более 10 новых заводов по производству сжиженного природного газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это позволит увеличить производство СПГ втрое и привлечь 150 миллиардов долларов инвестиций.

«Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 триллиона кубических метров газа до 2040 года», — цитирует его пресс-служба кабмина.

На сегодняшний день в стране работает только два крупных СПГ-завода. Это «Сахалин-2» (объем производства — 11 миллионов тонн СПГ в год), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 миллиона тонн).

По информации Росстата, в 2020 году Россия произвела 30,5 миллиона тонн СПГ.

1 декабря 2020 года на совещании по нефтегазохимии под руководством президента России Владимира Путина Новак утверждал, что гигантские запасы газа Ямала (26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа в России) позволяют построить там газохимический кластер, инвестировав 2 триллиона рублей, и новые СПГ-заводы еще минимум на 3 триллиона рублей.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.01.2021, 19:11
    Гость: Реплика

    Это - чёткий сигнал германцам. Не хотят достраивать или эксплуатировать "Северный поток-2"? Мы обойдёмся. Трубы - в Китай. СПГ - всему миру. Не дорого. Так что Украина будет лапу сосать в любом случае. Факт.

  5. 29.01.2021, 18:39
    Гость: 囧

    Так с трубами промашка вышла, теперь будем в заводы бабки вбухивать, а если и заводы СПГ засанкционируют? Вам Президент открытым текстом сказал газофицируйте Россию, Можно добавить развивайте отечественный хим.пром. , вкладывайте бабки в покупку хим гигантов в ближнем зарубежъе и пристёгивайте их экономическими связями. Поучитесь у ЕС ,КНР и США.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Акции протеста во Владивостоке
На Дальнем Востоке проходят акции в поддержку Навального
Правозащитники заявили о более чем 3000 задержанных на акциях протеста
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин поручил Думе запретить уравнивать роли СССР и Германии в войне
Записки киевлянки: Люди тут извиняются, переходя на русский
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
© KM.RU, Наталья Ступникова
СМИ узнали о намерении ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию
Фото с сайта pixabay.com
Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку Гимна России
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку гимна России
С 1 февраля Белоруссия повысит стоимость транзита российской нефти на 6,6%
Следствие потребовало домашнего ареста для сотрудницы ФБК Соболь
© KM.RU, Алексей Белкин
Песков: вопроса о вхождении Донбасса в состав России в повестке нет
Mash опубликовал видео из «дворца в Геленджике»
© KM.RU, Стоп-кадры из видео
Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января