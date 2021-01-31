Правозащитники заявили о рекордном числе задержанных на акциях 31 января

22:24 31.01.2021

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей России 31 января, достигло 4,5 тыс., следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 19:59 мск.

Больше всего задержаний в Москве — 1450, также 997 человек задержали в Санкт-Петербурге, 194 — в Красноярске, 167 — в Нижнем Новгороде, пишет РБК.

Кроме того, по подсчетам правозащитников, среди задержанных — как минимум 82 журналиста.

На прошлой акции, 23 января, число задержанных составило 4 тыс.

Что касается оценок количества людей на акциях в столице и других городах, то оно пока не поддается подсчету, так как в крупных городах шествия и акции были рассредоточены по многим улицам из-за многочисленных перекрытий.

При этом в МВД заявили о 2 тысячах участников акции в Москве, включая представителей СМИ.

Напомним, Роскомнадзор пригрозил штрафами и блокировками за ложную информацию о "завышенных показателях о количестве участников незаконных митингов и о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".