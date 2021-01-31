Правозащитники заявили о рекордном числе задержанных на акциях 31 января

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей России 31 января, достигло 4,5 тыс., следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 19:59 мск.

Больше всего задержаний в Москве — 1450, также 997 человек задержали в Санкт-Петербурге, 194 — в Красноярске, 167 — в Нижнем Новгороде, пишет РБК.

Кроме того, по подсчетам правозащитников, среди задержанных — как минимум 82 журналиста.

На прошлой акции, 23 января, число задержанных составило 4 тыс.

Что касается оценок количества людей на акциях в столице и других городах, то оно пока не поддается подсчету, так как в крупных городах шествия и акции были рассредоточены по многим улицам из-за многочисленных перекрытий.

При этом в МВД заявили о 2 тысячах участников акции в Москве, включая представителей СМИ.

Напомним, Роскомнадзор пригрозил штрафами и блокировками за ложную информацию о "завышенных показателях о количестве участников незаконных митингов и о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".

 

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2021, 23:57
    Гость: Доброжелатель

    Я бы ещё так называемых правозащитников задержал которые явно обслуживают интересы иностранных государств в нашей стране!!!

  2. 31.01.2021, 23:29
    Гость: Иван Иваныч

    Не спугни. А то, не придут тройки со сверлящими глазами, и не пойдут эшелоны с врагами народа, на лесоповал и стройки.

  3. 31.01.2021, 23:04
    Гость: Бобёр

    Для подавления митингов в Геленджике предлагаю размещать внутренние войска (без них же никак) - в недостроенном апарт-отеле.

  4. 31.01.2021, 23:01
    Гость: личный опыт

    Задержанные - это люди, у которых жемчуг мелок, а не щи пустые. Они просто хотят себе еще больше денег. О простых людях они не думают.
    Эту публику на смелее охаживать дубинками и штрафовать, штрафовать, штрафовать на все возрастающие суммы и обязательно взыскивать. Если не платят описывать авто, имущество, квартиры. Не угомонятся сажать на реальные сроки.
    Они очень жадные и наглые, иного языка они не понимают.

  5. 31.01.2021, 23:00
    Гость: Парацельс

    Как Путин не хорохорился что у нас не 37 год, всё равно всё идёт туда))
    Нельзя чекистам управлять государством, всё равно всегда в конце концов получится 37 год))

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