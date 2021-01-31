Правозащитники заявили о рекордном числе задержанных на акциях 31 января
Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей России 31 января, достигло 4,5 тыс., следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 19:59 мск.
Больше всего задержаний в Москве — 1450, также 997 человек задержали в Санкт-Петербурге, 194 — в Красноярске, 167 — в Нижнем Новгороде, пишет РБК.
Кроме того, по подсчетам правозащитников, среди задержанных — как минимум 82 журналиста.
На прошлой акции, 23 января, число задержанных составило 4 тыс.
Что касается оценок количества людей на акциях в столице и других городах, то оно пока не поддается подсчету, так как в крупных городах шествия и акции были рассредоточены по многим улицам из-за многочисленных перекрытий.
При этом в МВД заявили о 2 тысячах участников акции в Москве, включая представителей СМИ.
Напомним, Роскомнадзор пригрозил штрафами и блокировками за ложную информацию о "завышенных показателях о количестве участников незаконных митингов и о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я бы ещё так называемых правозащитников задержал которые явно обслуживают интересы иностранных государств в нашей стране!!!
Не спугни. А то, не придут тройки со сверлящими глазами, и не пойдут эшелоны с врагами народа, на лесоповал и стройки.
Для подавления митингов в Геленджике предлагаю размещать внутренние войска (без них же никак) - в недостроенном апарт-отеле.
Задержанные - это люди, у которых жемчуг мелок, а не щи пустые. Они просто хотят себе еще больше денег. О простых людях они не думают.
Эту публику на смелее охаживать дубинками и штрафовать, штрафовать, штрафовать на все возрастающие суммы и обязательно взыскивать. Если не платят описывать авто, имущество, квартиры. Не угомонятся сажать на реальные сроки.
Они очень жадные и наглые, иного языка они не понимают.
Как Путин не хорохорился что у нас не 37 год, всё равно всё идёт туда))
Нельзя чекистам управлять государством, всё равно всегда в конце концов получится 37 год))