В МВД назвали число участников несанкционированной акции в Москве

Около 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ, стали участниками несанкционированной акции в центре Москвы 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 мск принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. "Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе", - подчеркнули в ведомстве.

Официальных данных о числе задержанных в Москве пока нет. Согласно данным ОВД-Инфо, в Москве задержали 520 человек — наибольшее количество по стране. Правозащитники сообщили о более 2 тыс. задержанных на протестах в России

Всего по данным на 15:21 мск на акциях протеста, которые 31 января проходят в Москве и в других городах России, задержали 2291 человек. На втором месте по числу задержанных находится Санкт-Петербург — 242 человека, сообщает РБК.

Ранее Роскомнадзор предупредил социальные сети и сайты о недопустимости публикации фейковой информации об акциях протеста. В ведомстве уточнили, что на основании требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации "с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", пишет "Интерфакс".

Там напомнили, что согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2021, 20:54
    Гость: личный опыт

    Неплохо погоняли хомяков. Видимо родители крепко поговорили с сыновьями, дочерьми в плане, чем это все может закончиться и количество идиотов на улице резко пошло на убыль.
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    К сожалению, власти трусоваты, но понемногу смелеют, во всяком случае ОМОНовцы активнее охаживали хомяков дубинками, жаль не по щам.

  4. 31.01.2021, 20:46
    Гость: Иван Иваныч

    Хабаровск не Красноярск, и не Якутск. А вот в Красноярске вышли. Там плохой губер. Собственно явка более- менее была только в двух городах Красноярске и Екатеринбурге. Но это пародия на донбасские протесты.

  5. 31.01.2021, 20:45
    Гость: Иван

    Украинцы уже поборрлись. Результат очевиден. Не хотим повторять ошибки. Спасибо за науку.

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