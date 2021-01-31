В МВД назвали число участников несанкционированной акции в Москве
Около 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ, стали участниками несанкционированной акции в центре Москвы 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.
"В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 мск принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ", - сказали в пресс-службе.
В главке отметили, что около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. "Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе", - подчеркнули в ведомстве.
Официальных данных о числе задержанных в Москве пока нет. Согласно данным ОВД-Инфо, в Москве задержали 520 человек — наибольшее количество по стране. Правозащитники сообщили о более 2 тыс. задержанных на протестах в России
Всего по данным на 15:21 мск на акциях протеста, которые 31 января проходят в Москве и в других городах России, задержали 2291 человек. На втором месте по числу задержанных находится Санкт-Петербург — 242 человека, сообщает РБК.
Ранее Роскомнадзор предупредил социальные сети и сайты о недопустимости публикации фейковой информации об акциях протеста. В ведомстве уточнили, что на основании требований Генпрокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации "с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций", пишет "Интерфакс".
Там напомнили, что согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Неплохо погоняли хомяков. Видимо родители крепко поговорили с сыновьями, дочерьми в плане, чем это все может закончиться и количество идиотов на улице резко пошло на убыль.
------------
К сожалению, власти трусоваты, но понемногу смелеют, во всяком случае ОМОНовцы активнее охаживали хомяков дубинками, жаль не по щам.
даже не надейся,....
Продав душу по ней не плачут Каждому придётся испить чашу свою
Хабаровск не Красноярск, и не Якутск. А вот в Красноярске вышли. Там плохой губер. Собственно явка более- менее была только в двух городах Красноярске и Екатеринбурге. Но это пародия на донбасские протесты.
Украинцы уже поборрлись. Результат очевиден. Не хотим повторять ошибки. Спасибо за науку.