«Загогулина» Ельцина: падение в пропасть под чутким руководством США

15:31 1.02.2021

Более двадцати лет назад закончилась ельцинская эпоха, о которой большинство не вспоминает с ностальгией. Сегодня первому президенту России могло бы исполниться 90 лет. Что можно сказать о нём в эту юбилейную дату? Ничего или только правду?

Более двадцати лет назад закончилась ельцинская эпоха, о которой большинство не вспоминает с ностальгией. Сегодня первому президенту России могло бы исполниться 90 лет. Что можно сказать о нём в эту юбилейную дату? Ничего или только правду?

Спустя годы в обществе всё ещё не стихают споры о Ельцине. Кто-то называет его человеком-эпохой, предотвратившим гражданскую войну, "крупной исторической фигурой, навсегда вошедшей в историю" и даже предлагает изучать и анализировать тот отрывок времени из жизни нашей страны, когда бывший первый секретарь Свердловского обкома партии взял власть в свои руки.

Герой или враг?



Нам твердят: вы не понимаете, он попытался впервые за всю 1000-летнюю историю России "сделать из страны современное государство без имперской отрыжки".

А мы почему-то вспоминаем, как он расчленил СССР. Вот Гитлеру с его планом "Ост" это не удалось, а Ельцину – легко, хватило "посиделок на троих" в Беловежской пуще, чтобы страна, некогда собираемая ещё русскими царями, исчезла навсегда.

Кто-то возразит: не он это начал. Да, первые шаги в этом направлении сделал Михаил Горбачёв, для которого "дружба" и одобрение Запада были, как кажется, важнее интересов страны, президентом которой он был. Но тут важно – кто закончил развал, поставив жирную точку. А сделал это именно Борис Николаевич. И сразу же доложил об этом по телефону тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-старшему.

Всего полшага ему не хватило, чтобы и от России остались только несколько областей, зато возникли бы независимые Уральская, Татарская или Башкирская республики. А там уже бы и Республика Ингерманландия о себе заявила бы – и прощай Ленинград вместе с областью. Зато – без имперской отрыжки, со словам "берите суверенитета, сколько проглотите".

Вы не понимаете, убеждают нас, благодаря Ельцину появилась возможность провести рыночные реформы, возникли частные предприятия и вообще нормальная рыночная конкуренция.

А мы вспоминаем "святые 90-е", как самое жуткое время экономического краха, бандитского беспредела "малиновых пиджаков" и исчезновения вкладов. Это было время и величайшей аферы под названием "приватизация", когда в частные и не самые добросовестные руки чиновников, бывших партийно-комсомольских функционеров и просто бандитов попали крупные предприятия. Именно тогда и появился класс олигархов.

Ельцин получил всенародную поддержку на референдуме, на который был вынесен план политических реформ, он обещал "возродить подлинное народовластие", говорят нам.

А мы вспоминаем его указ о роспуске Верховного Совета, танки, окружившие в октябре 1993-го российский парламент, а потом и "демократически" расстрелявшие его на глазах у всего мира – репортажи из Москвы в прямом эфире тогда вели, наверно, все ведущие телекомпании Запада.

Именно благодаря Ельцину в России впервые появились настоящие независимые СМИ и вообще начался период "свободы слова", а вы этого не цените, укоряют нас.

Зато мы помним, как вместе с этой "свободой" в страну хлынули самые низкопробные образцы "демократических изданий" и стали насаждаться "западные ценности" в худшем смысле этого слова. Да и переписывание истории нашей со всеми последующими требованиями "платить и каяться" – оно ведь тоже оттуда, из ельцинских 90-х годов.

Первый российский оппозиционер или популист?



Можно сказать, что стартом серьёзной политической карьеры Ельцина стало его выступление на Пленуме ЦК КПСС в сентябре 1987 года. Тогда Борис Николаевич, занимавший пост секретаря Московского обкома, обрушился с резкой критикой на Михаила Горбачева. Мол, и "перестройка" буксует, да и "культ личности" генсека уже существует. Понятно, что после подобной речи из обкома Ельцина попросили "на выход".

Вот тогда-то представитель партийной номенклатуры и стал неожиданно лидером оппозиции, требовавшей радикальных перемен. В глазах советской общественности он моментально приобрёл ореол народного героя и борца с бюрократией. А "коллеги" по работе во власти стали замечать, что популистские выступления для него важнее, чем реальная работа.

В июне 1990 года, на фоне создания новых партий и усиления раздора в КПСС, Борис Ельцин становится председателем Верховного Совета РСФСР, а спустя год, в июле 1991 года, его избирают первым президентом страны.

К этому моменту он успел почти без особого труда снискать себе "всеобщую народную любовь", чему способствовал и "ветер перемен", заметавшийся над разваливающимся Союзом, и его громкие лозунги. Свою близость к народу Ельцин показал, прокатившись пару раз на трамвае и продемонстрировав журналистам ботинки фабрики "Скороход".

Сопровождалось это заявлениями о том, что с чиновничьими привилегиями надо вести жёсткую борьбу, а дачи и санатории партийной номенклатуры – всё это "очень стыдно". Не менее гневно Ельцин обличал и коррупцию. Так что среди всех кандидатов на пост президента России конкурентов у него практически не было. После победы Ельцин заявил: "Если Россия обретёт подлинный суверенитет и вступит в действие республиканская антикризисная программа, то уже в будущем году мы начнём выбираться наверх".

Падение в пропасть реформ



Получив в руки рычаги власти, Ельцин не спешил продолжать борьбу с привилегиями, она была забыта, как и борьба "за социальную справедливость". Антикризисная программа оказалась "гайдаризацией цен", отпущенных в свободное плавание. Да, полки магазинов неожиданно наполнились продуктами – откуда только что взялось? А вот купить их мог далеко не каждый. Хотя сам Ельцин, помнится, говорил:

Если цены станут неуправляемы, превысят более чем в три-четыре раза, я сам лягу на рельсы.

Цены скакали всё выше, но на рельсы, конечно, никто не лёг. Коррупция же в период его правления приобрела просто чудовищные формы. Обнищание населения и расслоение на сверхбогатых и обездоленных шло невиданными темпами. Предпринимательство "свободно" развивалось под чутким контролем рэкетиров.

Обострились социальные проблемы в армии, да и сама армия находилась в полуразваленном состоянии, как и ВПК в целом, дело дошло до того, что сам Ельцин при личной встрече с президентом Биллом Клинтоном в Ванкувере в 1993 году просил выделить "побольше денег", а то военным приходится жить в палатках".

Ещё большей катастрофой для страны оказалась приватизация, сократившая число промышленных предприятий в шесть раз. Затем следующий удар – залоговые аукционы, проводившиеся по коррупционным схемам. За это время по экономическому развитию Россия упала на уровень 1975 года и потеряла 1,5 триллиона долларов. Вот что писал об этом экономист Джеффри Сакс: "Мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме. Они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее".

"Суверенитет" под контролем США



Вот и ещё одно "достижение" Ельцина: в бывшей мировой державе достаточно быстро стали руководить представители США. Для Вашингтона это было просто подарком – появилась реальная возможность воплотить идею "полного мирового господства американской империи", получив при этом доступ к российским ресурсам, а в дальнейшем – к стратегическим запасам высокообогащённого оружейного урана.

Реформы правительство Ельцина проводило под контролем сотни консультантов из США. Гайдар и его команда, закусив удила, "избавляли" Россию от "наследия совка". Американцы выделяли на "внедрение свободы и демократии" в России сотни миллионов долларов. Интересно, что расстрел российского парламента в 1993 году никакого диссонанса у американских партнёров не вызвал. Напротив, Ельцин стал ещё более подконтрольным, что устраивало обе стороны.

"Спасти президента Ельцина"



К следующим выборам президента России в 1996 году Ельцин потерял доверие большей части электората, его рейтинг составлял всего 3%. Было понятно, что самостоятельно выиграть в этот раз он не сможет. И снова на помощь пришли "партнёры" из США.

Американцы и лично Билл Клинон приложили немало усилий ради того, чтобы обеспечить Борису Николаевичу победу. Использовались все доступные средства – от работы трёх специальных советников-политтехнологов Джорджа Гортона, Дика Дреснера и Джоя Шумейта до предоставления крупного кредита от МВФ и Всемирного банка. Конечно, тогда вся операция проводилась тайно и нигде не афишировалась.

Чтобы заставить электорат избрать нужного кандидата и не допустить к власти коммуниста Зюганова, американские политтехнологи не только платили деньги и использовали чёрный пиар, но даже отыскали в архивах видеозаписи жгущих церкви большевиков. Давили на "больное". Об этом рассказал позднее в интервью ВВС экс-сотрудник избирательного штаба Ельцина:

Первое и главное: нам удалось создать ощущение угрозы возвращения коммунизма со всеми атрибутами: очереди, нехватка алкоголя, сигарет и мыла. Сейчас многие уже не представляют, как такое может быть, а тогда всё было свежо в памяти. "Голосуй, а то проиграешь!", "Не дай Бог!", "Купи еды в последний раз!" – эти слоганы сработали.

Не только американцы старались протащить Ельцина на второй срок. В президентскую кампанию-1996 так или иначе, но "вложились" почти все западные столицы – от Вашингтона до Берлина. Это и понятно: второй срок Ельцина, как считали на Западе, был единственной возможностью удержать Россию на "пути демократических реформ", продолжения приватизации, политики "финансовой стабилизации" и открытости к иностранным инвестициям.

Кого из "партнёров" волновало то, что экономические результаты всех этих реформ были плачевными, что не выплачивались пенсии и пособия, что люди лишались рабочих мест, а те, кто ещё работал, месяцами не получали зарплату? Главное – "продвижение демократии" могло быть продолжено, Россия становилась всё более колониальной страной.

3 июля 1996 года Борис Ельцин во втором туре смог одержать победу над Геннадием Зюгановым. Запад смог вздохнуть спокойно: о "призраке коммунизма" можно было забыть, демократия победила.

Единственное доброе дело



Закончилась эпоха первого президента России эффектно: в миллениум, с боем курантов 31 декабря 1999 года. И самое главное, что, уходя, успел сделать наш первый президент: он не только попросил прощения. Своим преемником он сделал Владимира Путина. Пожалуй, это единственное, за что и сегодня Ельцина благодарят граждане России.

Спустя 21 год Бориса Ельцина редко поминают добрым словом. Конечно, есть люди, которые время его правления вспоминают ностальгически и даже называют "святыми 90-ми". Но для большинства эти годы были ежедневным кошмаром.

Автор - Ася Самитова