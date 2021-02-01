Дмитрий Медведев возложил цветы к могиле Бориса Ельцина

Медведев у могилы Ельцина

На Новодевичьем кладбище в Москве и у памятника первому президенту России в Екатеринбурге состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина.

В Москве к могиле Ельцина цветы возложили вдова Наина Ельцина, его старшая дочь Елена Окулова и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также в мероприятиях приняли участие друзья и соратники первого президента, сообщает ТАСС.

Память Ельцина также почтили первый председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, первый руководитель Управления делами президента России в 1993-2000 годах Павел Бородин и журналист Николай Сванидзе.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище цветы возложит Владимир Путин.

При этом Песков сообщал, что представителей семьи Ельцина на этом мероприятии не будет. «Сегодня президент планирует Наине Иосифовне позвонить в связи с этой мемориальной датой», - отмечал Песков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.02.2021, 18:50
    Гость: благодарят

    Такие хлебные должности и привилегии получил Медведев сотоварищи благодаря ЕБН.Поэтому высказывают свою любовь.

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