Дмитрий Медведев возложил цветы к могиле Бориса Ельцина

17:27 1.02.2021

На Новодевичьем кладбище в Москве и у памятника первому президенту России в Екатеринбурге состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня рождения Бориса Ельцина.

В Москве к могиле Ельцина цветы возложили вдова Наина Ельцина, его старшая дочь Елена Окулова и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также в мероприятиях приняли участие друзья и соратники первого президента, сообщает ТАСС.

Память Ельцина также почтили первый председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, первый руководитель Управления делами президента России в 1993-2000 годах Павел Бородин и журналист Николай Сванидзе.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище цветы возложит Владимир Путин.

При этом Песков сообщал, что представителей семьи Ельцина на этом мероприятии не будет. «Сегодня президент планирует Наине Иосифовне позвонить в связи с этой мемориальной датой», - отмечал Песков.