Эксперты предупредили о росте цен на бытовую технику и еду

12:10 1.02.2021

Резкий рост цен на контейнерные морские перевозки привел к тому, что вскоре в России поднимутся цены на ряд категорий товаров. Среди них — продукты питания и бытовая техника, пишет РБК.

К соответствующим выводам пришли эксперты из разных отраслей. Так, гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров сообщил изданию о скором подорожании новых партий габаритных импортных товаров. Речь идет о мебели, бытовой технике и товарах для дома, которые могут подорожать не менее чем на 10–15%.

Также существенное подорожание ждут в сегменте обуви. По словам Андрея Павлова, основавшего холдинг Zenden Group, в зависимости от категории товара цены поднимутся в пределах 2–20%. По его словам, межсезонная обувь, которая поступает в Zenden Group, уже сейчас стоит больше, чем раньше.

В то же время глава группы «Рускон» Сергей Березкин отметил, что с осени 2020 года морской фрахт из Китая в Европу/Средиземноморье подорожал в несколько раз. Это вызвано пандемией коронавируса и нестабильным спросом на услуги перевозки. Происходящее прежде всего отразилось на готовой импортной продукции. Игроки рынка подтверждают, что стоимость поставок за один контейнер к концу прошлого года выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч.

Исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов говорит, что вслед за морскими перевозками также подорожали и железнодорожные, примерно в 2-3 раза.