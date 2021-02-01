Эксперты предупредили о росте цен на бытовую технику и еду
Резкий рост цен на контейнерные морские перевозки привел к тому, что вскоре в России поднимутся цены на ряд категорий товаров. Среди них — продукты питания и бытовая техника, пишет РБК.
К соответствующим выводам пришли эксперты из разных отраслей. Так, гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров сообщил изданию о скором подорожании новых партий габаритных импортных товаров. Речь идет о мебели, бытовой технике и товарах для дома, которые могут подорожать не менее чем на 10–15%.
Также существенное подорожание ждут в сегменте обуви. По словам Андрея Павлова, основавшего холдинг Zenden Group, в зависимости от категории товара цены поднимутся в пределах 2–20%. По его словам, межсезонная обувь, которая поступает в Zenden Group, уже сейчас стоит больше, чем раньше.
В то же время глава группы «Рускон» Сергей Березкин отметил, что с осени 2020 года морской фрахт из Китая в Европу/Средиземноморье подорожал в несколько раз. Это вызвано пандемией коронавируса и нестабильным спросом на услуги перевозки. Происходящее прежде всего отразилось на готовой импортной продукции. Игроки рынка подтверждают, что стоимость поставок за один контейнер к концу прошлого года выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч.
Исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов говорит, что вслед за морскими перевозками также подорожали и железнодорожные, примерно в 2-3 раза.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да.
Но, по моему, это уже произошло.
Я сравниваю цены в России и Европе и очень часто у нас в ЕС многое дешевле. Последний раз сравнивал растительное масло и сахар и во всех странах Ес эти продукты были дешевле.
Они попадут на рынки развивающихся стран, в том числе России на которые будут закуплены продукты и прочие реальные ценности, что неизбежно вызовет их подорожание для аборигенов, которые не имеют возможности рисовать ничем не обеспеченные зеленые и цветные бумажки.
\ где в конечном итоге окажутся эти зеленые фантики,
Вся зарплата идëт в унитаз.
М. Жванецкий
Правильно говоришь ! Накупят жратвы и налопаются от пуза. А деньги вернутся в оборот фирмам производящим продукты и так до бесконечности. А вот за что Ты купишь вкусную пищу если Тебе не дадут ни шиша - это более интересный вопрос. :)
Чем больше мы догоним европу по ценам тем однозначнее станет ясно что там лучше.
И тогда "чемодан-вокзал-европа" станет пожеланием хорошего пути, а не воплем пропагандонов.