Владимир Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве.
Глава государства подошел к могиле, возложил к ней букет цветов и склонился в поклоне, сообщает ТАСС.
Напомним, 1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, руководившего страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
Ранее к могиле Бориса Ельцина цветы также возложили вдова Наина Ельцина, его старшая дочь Елена Окулова и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также в мероприятиях приняли участие друзья и соратники первого президента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ага, +Там, на шахте угольной, паренька приметили, Руку дружбы подали, повели с собой, .... и в забой отпраивлся парень молодой(с)
Кино и немцы-чему развалина , Господи прости мою грешную душу, могла научить и наставить?Там другие банковали.
Неплохо бы "Лебединое озеро" посмотреть.
По всем каналам...
Преемник полностью оправдал доверие царя Бориса и продолжил его преступные и гнусные дела.
Президент РФ не мог почтить память своего кресного отца который передал ему свой трон на котором он до сих пор воседает.
В общем -то не удивительно,что президент почтил память человека,который привёл его к власти и которого он по праву может считать своим духовным отцом и наставником.Но вот то,что он сказал потом вызывает крайнее возмущение и негодование. Он назвал Ельцина человеком,который не позволил развалить Россию и никогда не боялся брать ответственность на себя, невзирая на то,что тот заложил основы развала России, продекларировав,что регионы могут"брать суверенитета столько,сколько смогут". Действительно Ельцин не боялся ответственности обнулить вклады и сбережения граждан СССР,был инициатором развала СССР,последствия которого сказываются и сегодня,он привёл к власти клику экономических шарлатанов,ввергнувших страну в нищету,хаос и развал всех институтов власти.Россия оказалась в побирушках у Запада,на коленях пресмыкающейся перед западными "демократиями" и "либерализмом".Он инициировал войну на Кавказе, которая привела к неисчислимым жертвам среди граждан России и в то же время дал на этом обогатиться кучке прихлебателей.Разве действующий президент не знает малой толики того,что перечислено из "славных свершений" своего предшественника и перед всем честнЫм народом не может дать адекватную оценку произошедшего? Он даже не подозревает,какую мину заложил под тот кредит доверия,который пока ещё сохраняют граждане, голосовавшие за него на выборах и за поправки в Коституцию.