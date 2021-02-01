Владимир Путин возложил цветы к могиле Ельцина

18:21 1.02.2021

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве.

Глава государства подошел к могиле, возложил к ней букет цветов и склонился в поклоне, сообщает ТАСС.

Напомним, 1 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, руководившего страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.

Ранее к могиле Бориса Ельцина цветы также возложили вдова Наина Ельцина, его старшая дочь Елена Окулова и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Также в мероприятиях приняли участие друзья и соратники первого президента.