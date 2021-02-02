В Москве начали задерживать сторонников Навального

Полиция в Москве начала задерживать сторонников Алексея Навального, которые вышли на улицы после решения суда о замене условного срока на реальный.

Как сообщает корреспондент РБК, несколько человек были задержаны на Манежной площади. В настоящее время полиция полностью окружила площадь и поделила ее на сектора.

До особого распоряжения также закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Театральная». Перекрыт вход в торговый центр «Охотный ряд».

Силовики также огородили Пушкинскую площадь, на которой оппозиция часто проводит несогласованные акции протеста.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2021, 03:54
    Гость: Генрих Гейне

    „Только дурные и пошлые натуры выигрывают от революции. Но удалась революция или потерпела поражение, люди с большим сердцем всегда будут её жертвами.“

  4. 03.02.2021, 03:32
    Гость: А. Архангельский

    Вы жертвою пали в борьбе роковой
    Любви беззаветной к народу
    Вы отдали все, что могли за него
    За жизнь, его честь и свободу
    Порой изнывали вы в тюрьмах сырых
    Свой суд беспощадный отваги
    Судьи - палачи уж давно изрекли
    И шли вы, гремя кандалами
    Нагрелися цепи от знойных лучей
    И в тело впилися змеями
    И каплет на землю горячая кровь
    Из ран растравленных цепями
    Но ты молчаливо оковы несешь
    За дело любви ты страдаешь
    За то, что не мог равнодушно смотреть
    Как брат в нищете погибает
    А деспот пирует в роскошном дворце
    Тревогу вином заливая
    Но грозные буквы давно на стене
    Чертит уж рука роковая
    Падет произвол и восстанет народ
    Великий, могучий, свободный
    Прощайте же, братья, мы честно прошли
    Свой доблестный путь благородный

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма
© KM.RU, Стоп-кадры из видео
Право на восстание и право на подавление
Украина ввела секретные санкции против России
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
Избранное
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Падение ВВП России стало максимальным за 11 лет
© KM.RU, Алексей Белкин
В Кремле прокомментировали присутствие дипломатов на суде по Навальному
В российских школах появятся советники-воспитатели
США хотят снабдить газопровод «Северный поток-2» механизмом отключения
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин назвал соцсети бизнесом для извлечения прибыли «любой ценой»
Страны Балтии заявили о намерении добиваться освобождения Навального
Фото с сайта twitter.com
Отобранные у Белоруссии матчи чемпионата мира по хоккею отдали Латвии
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Навальному дали 3,5 года колонии по делу «Ив Роше»