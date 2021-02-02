В Москве начали задерживать сторонников Навального

22:26 2.02.2021

Полиция в Москве начала задерживать сторонников Алексея Навального, которые вышли на улицы после решения суда о замене условного срока на реальный.

Как сообщает корреспондент РБК, несколько человек были задержаны на Манежной площади. В настоящее время полиция полностью окружила площадь и поделила ее на сектора.

До особого распоряжения также закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Театральная». Перекрыт вход в торговый центр «Охотный ряд».

Силовики также огородили Пушкинскую площадь, на которой оппозиция часто проводит несогласованные акции протеста.