В Москве начали задерживать сторонников Навального
Полиция в Москве начала задерживать сторонников Алексея Навального, которые вышли на улицы после решения суда о замене условного срока на реальный.
Как сообщает корреспондент РБК, несколько человек были задержаны на Манежной площади. В настоящее время полиция полностью окружила площадь и поделила ее на сектора.
До особого распоряжения также закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Театральная». Перекрыт вход в торговый центр «Охотный ряд».
Силовики также огородили Пушкинскую площадь, на которой оппозиция часто проводит несогласованные акции протеста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Очередная глупость, совсем нюх потеряли.
„Только дурные и пошлые натуры выигрывают от революции. Но удалась революция или потерпела поражение, люди с большим сердцем всегда будут её жертвами.“
зубы.
Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу
Вы отдали все, что могли за него
За жизнь, его честь и свободу
Порой изнывали вы в тюрьмах сырых
Свой суд беспощадный отваги
Судьи - палачи уж давно изрекли
И шли вы, гремя кандалами
Нагрелися цепи от знойных лучей
И в тело впилися змеями
И каплет на землю горячая кровь
Из ран растравленных цепями
Но ты молчаливо оковы несешь
За дело любви ты страдаешь
За то, что не мог равнодушно смотреть
Как брат в нищете погибает
А деспот пирует в роскошном дворце
Тревогу вином заливая
Но грозные буквы давно на стене
Чертит уж рука роковая
Падет произвол и восстанет народ
Великий, могучий, свободный
Прощайте же, братья, мы честно прошли
Свой доблестный путь благородный
Вот так становятся
Трампами. Охота на группы поддержки.