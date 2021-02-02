Навальному дали 3,5 года колонии по делу «Ив Роше»

20:34 2.02.2021

Оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы по делу о хищении у компании «Ив Роше». Ранее по этому делу политику был назначен условный срок. Домашний арест зачли в срок заключения. Таким образом, Навальный проведет в колонии 2 года 8 месяцев. До вступления приговора в силу политик проведет в СИЗО.

Симоновский суд рассматривал дело на выездном заседании в Мосгорсуде. Представление о замене Навальному условного срока на реальный подало УФСИН по Москве. Оппозиционера обвиняли в том, что он многократно нарушал условия испытательного срока. Он должен был приходить в инспекцию не реже двух раз в месяц.

В ходе заседания представитель ФСИН заявил, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора. Также он нарушал наложенные судом обязанности до госпитализации. Речь идет о лечении, которое Навальный проходил в берлинской клинике Charite. 20 августа политика госпитализировали в Омске, а 22-го перевезли лечиться в Германию.

Во ФСИН заявили, что политик не являлся в инспекцию с 17 августа по 28 декабря. Период лечения засчитали по 23 сентября, когда Навального выписали из стационара.

Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным «ОВД-Инфо», задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.