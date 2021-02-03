ФАС завела дело против Ростуризма из-за конкурса на туристические гранты

14:00 3.02.2021

ФАС сообщила, что обнаружила признаки нарушения закона о защите конкуренции со стороны Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов по развитию туризма. Ранее на гранты организациям, развивающим внутренний и въездной туризм, было выделено 1,2 млрд руб. Антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело в отношении федерального агентства.

Проверка сотрудниками ведомства проводилась по заявлениям хозяйствующих субъектов, поступивших в ФАС и Генпрокуратуру. «Действия Ростуризма при проведении конкурса могли привести к ограничению конкуренции, поэтому ФАС России приняла решение о возбуждении дела»,— цитирует ФАС начальника управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг Надежды Шаравской.

В числе участников конкурса, которые получили копию иска, СМИ называют сервис по продаже туров Skidki-Online.ru. Его представитель сказал РБК, что в ноябре прошлого года сервис направил в ФАС письмо, в котором уведомил о недостоверной и неполной информации о конкурсе. Затем, после публикации списка победителей, компания отметила конфликт интересов со стороны членов комиссии.

Представитель Skidki-Online.ru отметил, что в числе победителей конкурса было Русское географическое общество (РГО). В соответствии с конкурсной документацией, в составе комиссии входил глава департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин.

В пресс-службе Ростуризме подчеркнули, что во время проведения конкурса ведомство взяло за базу механизм, использующийся другими организациями.

«Распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой. Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивало два эксперта — то есть, каждый эксперт ни в процессе голосования, ни после него не мог знать, кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал», — сказал «Интерфаксу» представитель Ростуризма. Он отметил, что «конфликт интересов отсутствует».