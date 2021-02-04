Минцифры предложило вывести геолокацию из-под тайны связи
Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, пишет РИА Новости.
Ведомство уже подготовило законопроект о внесении соответствующих поправок в закон "О связи".
По словам замминистра Олега Иванова, ведомство считает, что, в первую очередь, это должно помочь в поисках пропавших людей. Он отметил, что данные поправки были разработаны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о доработке законодательства для оперативного поиска пропавших без вести.
Иванов напомнил, что ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, привлекают поисковые общественные организации и операторов связи.
"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", — пояснил чиновник.
По словам замминистра, предложенные поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.
Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, затем его представят на общественное обсуждение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и вернуться,
хотя бы частично, к рукописным письмам
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это кстати верно - это Резко поднимет Стоимость Слежки.
однако есть и другой путь.
обычный телефон прослушивается елементарно.
смартфон дает возможность использовать Зашифрованные виды связи куда вертухаям Кагала технически невозможно вломиться.
однако люди не знают, что Главная цель вертухаев не Содержание разговора - 90% слежки идет за тн метаданными.
и тут в Первую Очередь идет борьба за доступ ментов к вашему местоположению.
это безусловная Личная Тайна и доступ к вашим координатам ничем не отличается от традиционной слежки "Ногами".
в сша откуда Снова наползают эти миазмы, это стало Огромной проблемой.
есть сотни судебных случаев когда Невинные получали тюремные сроки на основании данных геолокации..
этого Нельзя Допускать ни под каким видом.
Чё, можно узнать когда хозяин отсутствует и где он находится и жильё пустое? И про сторожей с точностью до 10 метров?
Жесть! Всех митингантов сразу в диспансеры на испоавление. У нас майор взводный был, тот предлагал всех чипировать через принудительную вакцинацию, дожил вакцинированный до положенных ему по выслуге лет, не может дальше трудится на благо власти и партии, нажали на кнопку и нет тебя, хорошь небо задаром коптить! Уважуха! Вот где порядок и его основа! Сталина жалко убили, он бы помог министру информации. Но Берия говорили ещё жив, пускай выходит из подполья и принимается за благое дело!
Правильно. Но своё согласие Вы даёте, заключая договор при покупке телефона или симки. Не дадите согласие - не получите симку. Всё просто как дважды два.
Так это и сейчас не тайна, Google постоянно
информирует где вы были недавно.
Есть выход и показать спецслужбам большой кукиш:
отказаться от смартфонов и пользоваться кнопочными
аппаратами. Всю переписку шифровать и вернуться,
хотя бы частично, к рукописным письмам,
что позволит создать НКВДэшникам, хотя бы незначительны,
трудности совать нос не в свои дела.