Минцифры предложило вывести геолокацию из-под тайны связи

07:50 4.02.2021

Минцифры предложило исключить данные о местоположении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи, пишет РИА Новости.

Ведомство уже подготовило законопроект о внесении соответствующих поправок в закон "О связи".

По словам замминистра Олега Иванова, ведомство считает, что, в первую очередь, это должно помочь в поисках пропавших людей. Он отметил, что данные поправки были разработаны в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о доработке законодательства для оперативного поиска пропавших без вести.

Иванов напомнил, что ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей, для их поиска используют ресурсы федеральные органов, привлекают поисковые общественные организации и операторов связи.

"Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Однако в настоящее время координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать. Координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью. А иногда счет идет на часы", — пояснил чиновник.

По словам замминистра, предложенные поправки не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения таковыми не являются.

Законопроект направили на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы, затем его представят на общественное обсуждение.