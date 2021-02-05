В СПЧ призвали прекратить использовать спецсредства на акциях протеста
Члены Совета при президенте РФ по правам человека выступили за прекращение использования спецсредств силовиками во время акций протеста, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.
"Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны", - говорится документе.
Также представители СПЧ просят уростить согласование акций протеста и начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиков, препятствования "работе адвокатов и журналистов, не только в тех случаях, когда заявления об этом будут поданы, но и по сведениям, имеющимся в СМИ".
Кроме того, авторы письма просят "обеспечить своевременный доступ адвокатов в здания полиции и спецприемники, в которых находятся лица, доставленные или отбывающие административное наказание, запретить практику препятствования журналистам при выполнении их профессиональной деятельности".
Кроме того, организация предлагает сотрудничать с наблюдателями от общественных правозащитных организаций при разрешении конфликтов во время публичных акций.
"Мы призываем участников протестных митингов и местные власти к переговорам в поисках компромиссов для согласования публичных мероприятий во избежание эскалации насилия в общественной жизни. Члены Совета готовы выступить посредниками в организации и проведении таких переговоров", - говорится в обращении.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Человек по природе своей "дурён и жадён",окромя этого, труслив и подл!Поэтому про "совесть и репутацию",ты любезный, "загнул"!Да и сомненья нет,что ты из чиновников("али" сидельцев "отстойников"),а оных качеств у вас нет т.к к вам таких НЕБЕРУТ!
Ты "прав" ,товаришч ,но возглавить "экзекуцию" можешь только с дивана т.к ноги уже неходят.О "вечном" пора подумать ,ты всё про "установки".
Ты ,как топор и выражаешся! "НЕДОРАБОТКА" "правоохранительных органов"выразилась в возмещении А.Навальному 20 000 евро,за ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ!Ты лучше прокомментирую решение Путина "наградить"Питер(Ленинград)доской Маннергейма,военного преступника и соратника Гитлера(думаю слабо тебе,можешь что-то "пропеть" про царского генерала и не более).Сомненья нет,что ты зомбирован "соловьёвско-кисельными" "шоу"с примкнувшей к ним марго,все же на окладе кремлёвскоми должны отрабатывать.Если бы А.Навальный был твоей трусливой натуры,он бы и не вернулся,а своим противоборством с ворьём и коррупцией ,доказал,что СМЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК и застенок кремлёвский его НЕПУГАЕТ! Но топорам этого непонять!
что Запад поставил на Леху с его роликом("Исповедь на заданную тему"-2). Второй раз-не катит. Вот когда амеры на Толоконникову поставят и она поведет молодежь в Зоомузей...
И правильно.никаких спецсредств. Надо эту либеральную сволочь из пулеметов и танками. Как китайцы в своё время на Тяньаньмэнь.. чтоб порядок в стране наконец установился...