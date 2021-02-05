В СПЧ призвали прекратить использовать спецсредства на акциях протеста

10:20 5.02.2021

Члены Совета при президенте РФ по правам человека выступили за прекращение использования спецсредств силовиками во время акций протеста, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.

"Прекратить использование спецсредств при задержании мирных участников мероприятий вне зависимости от их лозунгов и при отсутствии насильственных действий с их стороны", - говорится документе.

Также представители СПЧ просят уростить согласование акций протеста и начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиков, препятствования "работе адвокатов и журналистов, не только в тех случаях, когда заявления об этом будут поданы, но и по сведениям, имеющимся в СМИ".

Кроме того, авторы письма просят "обеспечить своевременный доступ адвокатов в здания полиции и спецприемники, в которых находятся лица, доставленные или отбывающие административное наказание, запретить практику препятствования журналистам при выполнении их профессиональной деятельности".

Кроме того, организация предлагает сотрудничать с наблюдателями от общественных правозащитных организаций при разрешении конфликтов во время публичных акций.

"Мы призываем участников протестных митингов и местные власти к переговорам в поисках компромиссов для согласования публичных мероприятий во избежание эскалации насилия в общественной жизни. Члены Совета готовы выступить посредниками в организации и проведении таких переговоров", - говорится в обращении.