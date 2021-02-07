В отделе полиции в Махачкале убили бывшего главу дагестанского села

Следственное управление СКР по Дагестану задержало двух сотрудников Росгвардии по подозрению в убийстве 34-летнего местного жителя в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Убитый - экс-глава села Новокули в Дагестане Абакар Капланов.

Преступление произошло вечером 6 февраля. Убийство было совершено из огнестрельного оружия. «В одном из кабинетов здания отдела полиции... из-за ранее возникших неприязненных отношений, с целью совершения убийства двое сотрудников управления Росгвардии по Республике Дагестан из имевшегося при них огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя»,— цитирует «Коммерсант» сообщение СКР.

Троюродный брат убитого Рамзан Султанов рассказал телеканалу 5-tv подробности жестокой расправы над его родственником.

«Сегодня (6 февраля -ред.) в 21:00 его загнали в Советский район РОВД. На него было написано заявление на счет земли какой-то. Убийство было совершено его же земляками с села Новокули. Было выпущено 38 патронов двумя сотрудниками ОМОНа. Это все, что я знаю», — заявил Султанов.

Мужчина добавил, что его брат был очень дружелюбным и неконфликтным человеком. По словам Султанова, Капланова застрелили в кабинете следователя.

По мнению пресс-службы МВД Дагестана, мотивом убийства Капланова мог стать земельный конфликт. По словам правоохранителей, между двумя односельчанами возникла «конфликтная ситуация из-за спорного земельного участка», которая закончилась трагедией.

В Сети появилась другия версия убийства Абакара Капланова. Как пишет Telegram-канал «Совесть Дагестана», к убийству причастны два брата-близнеца Сулейман и Салман Курбановы. Они не простили Капланову обиду десятилетней давности.

Братья Курбановы

Тогда молодые люди были серьезно избиты, после противостояния с главой села Новокули. Братья полгода провели в больнице и еще долго восстанавливались после нанесенных повреждений. Конфликт обострился утром в пятницу, когда стороны случайно столкнулись в мечети. Продолжилось разбирательство в одном из кабинетов Советского РОВД, пишет МК

После убийства Абакара Капланова у отдела полиции в Махачкале собрались около 300 жителей села Новокули, рассказали в республиканском МВД. Родственники и друзья убитого требовали, чтобы им выдали подозреваемых, утверждает Baza. В толпе слышали выстрелы, сообщает РЕН. Для охраны правопорядка на место прибыли более 140 полицейских.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.02.2021, 18:17
    Гость: Иван Иваныч

    Типичная кавказская вендетта. Но поскольку с одной стороны росгвардейцы,то этнические либералы раскручивают именно эту тему. За это подают на западе.

  3. 07.02.2021, 17:15
    Гость: Макао

    У суда всегда нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Они в доверии априори и правы. При условии, конечно, принятия во внимание социального статуса.

  5. 07.02.2021, 16:32
    Гость: просто так расстреливать граждан.

    Полицаи не будут, у них для этого обязательно найдется уважительная причина!

Все комментарии (18)
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