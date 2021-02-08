Задержанного в Саратове депутата Николая Бондаренко доставили в суд

11:27 8.02.2021

Сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.

Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин рассказал, что Бондаренко «успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон».

Позднее депутат опубликовал на своем YouTube-канале видео из отдела, где ему объясняют причины задержания. В частности, Бондаренко инкриминируют административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия). Сотрудники правоохранительных органов полагают, что депутат совершил предполагаемое правонарушение на «шествии» 31 января (депутат вел трансляцию с несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального), сообщает «Коммерсант».

«Николай Бондаренко также рассказал, что когда на него составляли протокол, ему показали свидетельские показания, которые, по его мнению, писались под диктовку, по шаблону. Также опрашивались 15 ранее задержанных на митинге людей, которых спрашивали об участии депутата в митинге и якобы организации им митинга 31 января. Все задержанные отвечали, что Николай Бондаренко не был организатором и активного участия не принимал», – сообщил корреспондент «Взгляд-инфо».

По последней информации в Сети, сотрудники полиции сопроводили депутата в суд.

Напомним, ранее в сети появилось видео с записью спора между министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой и Николаем Бондаренко. Политики пытались выяснить, на какую сумму можно прожить в месяц. Чиновница выразила мнение, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Николай Бондаренко удивился данному заявлению и предложил Соколовой попробовать прожить на такие деньги, на что та ответила, что легко. Она приняла вызов и высказалась, что проживет на «макарошках» и фруктах. Бондаренко тоже решил проверить это заявление на себе.