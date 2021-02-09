Регулятор ЕС разрешил начать регистрацию вакцины «Спутник V»

© KM.RU, Илья Шабардин

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика вакцины РФ от COVID-19 «Спутник V» для возможности подачи заявки на регистрацию препарата в ЕС. Об этом РИА Новости сказали в регуляторе.

«Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V". В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», — сообщил представитель ЕМА. По его словам, в EMA пока не получали заявки на регистрацию российской вакцины.

«Как только мы получим такую заявку от компании, мы об этом сообщим», — добавили в ЕМА, отметив, что после этого будет понятен возможный график получения регистрационного удостоверения вакциной «Спутник V» и примерная дата регистрации.

На данный момент в Европейском союзе зарегистрированы три вакцины: от Pfizer/BioNTech (подписан контракт на 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca ( 400 млн доз). Кроме того, Еврокомиссия заключила контракты на поставки препаратов от Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, однако они, как и Центр имени Н.Ф. Гамалеи, пока не подали заявку в ЕМА.

Российский препарат «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Она получила регистрацию уже в 19 странах по упрощенной процедуре, в том числе в Венгрии. В начале февраля в страну прибыла первая партия препарата.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.02.2021, 18:28
    Гость: Да

    Вы умеете привести меня в хорошее настроение, спасибо.

    Хотя мне непонятно главное про ковид - почему у нас выпущено всего 7 миллионов доз, если и завод на АЗЛК работает, и завод в Покрове Ярославской области и возможно,завод в Ярославле ?

    Есть данные, сколько они производят или почему мало?

    Ведь по 4 миллиона в месяц 60 миллионов - это на 15 месяцев, не меньше, а сколько у нас до сентября?

    -----
    А что мы поможем европейцам выпускать нашу вакцину, это неплохо...

    Но, не исключаю, они в итоге будут производить больше...

    Так, завод для вакцины пФайзер уже выпустил не менее 45 миллионов доз?

  2. 09.02.2021, 16:09
    Гость: Alex203

    "Поэтому в Европе люди живут в реальности ..."
    *
    Именно так. Болгары спрашивают "сколько ещё должно нас умереть, чтобы вы оставили в сторону русофобию и купили эту вакцину". Подобные же заявления встречаются и на польских форумах. Экспорт вакцины в Англию приостановлен, ввиду того, что Англия уже не ЕС. Похоже что псевдоквалификация сейчас у европейских специалистов. И да, ее субстанции так же не были проверены должным образом.
    Вы с Украины?

  3. 09.02.2021, 15:15
    Гость: gvozd

    вам как всегда не рассказывают Всей правды.
    дело в том что американские "вакцины" во всех странах без исключений вызывают Недоверие и Сопротивление людей.
    Везде зафиксирован Резкий рост смертности у людей пожилого возраста - через неделю после тн "вакцинации" люди мрут как мухи.. количество побочек зашкаливает все мыслимые пределы.
    по сути, это Сознательное Убийство - массовое.
    когда в Одном доме престарелых через неделю после укола умирает 59 человек - как вы это назовете?
    при этом надо иметь ввиду Принудительность "вакцинации" - очередное Прямое Нарушение декларации оон о Недопустимости принудительной медицины!
    Левые плевать хотели на устав оон - под прикрытием идеологии Коллективизма людей тупо ведут на забой под трескотню Левацкой прессы.
    кстати - Статистика по "вакцинации" Засекречена!!! даже для врачей..

  4. 09.02.2021, 13:58
    Гость: Иван Иваныч

    Хорошие дипломы в наши переходах продают, если наша школа лидирует, и есть признание успехов даже в Америке, взять статьи в Ланцете и Блумберге.

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