Регулятор ЕС разрешил начать регистрацию вакцины «Спутник V»

09:57 9.02.2021

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика вакцины РФ от COVID-19 «Спутник V» для возможности подачи заявки на регистрацию препарата в ЕС. Об этом РИА Новости сказали в регуляторе.

«Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V". В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», — сообщил представитель ЕМА. По его словам, в EMA пока не получали заявки на регистрацию российской вакцины.

«Как только мы получим такую заявку от компании, мы об этом сообщим», — добавили в ЕМА, отметив, что после этого будет понятен возможный график получения регистрационного удостоверения вакциной «Спутник V» и примерная дата регистрации.

На данный момент в Европейском союзе зарегистрированы три вакцины: от Pfizer/BioNTech (подписан контракт на 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca ( 400 млн доз). Кроме того, Еврокомиссия заключила контракты на поставки препаратов от Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, однако они, как и Центр имени Н.Ф. Гамалеи, пока не подали заявку в ЕМА.

Российский препарат «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Она получила регистрацию уже в 19 странах по упрощенной процедуре, в том числе в Венгрии. В начале февраля в страну прибыла первая партия препарата.