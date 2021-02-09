Регулятор ЕС разрешил начать регистрацию вакцины «Спутник V»
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика вакцины РФ от COVID-19 «Спутник V» для возможности подачи заявки на регистрацию препарата в ЕС. Об этом РИА Новости сказали в регуляторе.
«Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V". В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», — сообщил представитель ЕМА. По его словам, в EMA пока не получали заявки на регистрацию российской вакцины.
«Как только мы получим такую заявку от компании, мы об этом сообщим», — добавили в ЕМА, отметив, что после этого будет понятен возможный график получения регистрационного удостоверения вакциной «Спутник V» и примерная дата регистрации.
На данный момент в Европейском союзе зарегистрированы три вакцины: от Pfizer/BioNTech (подписан контракт на 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca ( 400 млн доз). Кроме того, Еврокомиссия заключила контракты на поставки препаратов от Johnson&Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, однако они, как и Центр имени Н.Ф. Гамалеи, пока не подали заявку в ЕМА.
Российский препарат «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Она получила регистрацию уже в 19 странах по упрощенной процедуре, в том числе в Венгрии. В начале февраля в страну прибыла первая партия препарата.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы умеете привести меня в хорошее настроение, спасибо.
Хотя мне непонятно главное про ковид - почему у нас выпущено всего 7 миллионов доз, если и завод на АЗЛК работает, и завод в Покрове Ярославской области и возможно,завод в Ярославле ?
Есть данные, сколько они производят или почему мало?
Ведь по 4 миллиона в месяц 60 миллионов - это на 15 месяцев, не меньше, а сколько у нас до сентября?
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А что мы поможем европейцам выпускать нашу вакцину, это неплохо...
Но, не исключаю, они в итоге будут производить больше...
Так, завод для вакцины пФайзер уже выпустил не менее 45 миллионов доз?
"Поэтому в Европе люди живут в реальности ..."
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Именно так. Болгары спрашивают "сколько ещё должно нас умереть, чтобы вы оставили в сторону русофобию и купили эту вакцину". Подобные же заявления встречаются и на польских форумах. Экспорт вакцины в Англию приостановлен, ввиду того, что Англия уже не ЕС. Похоже что псевдоквалификация сейчас у европейских специалистов. И да, ее субстанции так же не были проверены должным образом.
Вы с Украины?
вам как всегда не рассказывают Всей правды.
дело в том что американские "вакцины" во всех странах без исключений вызывают Недоверие и Сопротивление людей.
Везде зафиксирован Резкий рост смертности у людей пожилого возраста - через неделю после тн "вакцинации" люди мрут как мухи.. количество побочек зашкаливает все мыслимые пределы.
по сути, это Сознательное Убийство - массовое.
когда в Одном доме престарелых через неделю после укола умирает 59 человек - как вы это назовете?
при этом надо иметь ввиду Принудительность "вакцинации" - очередное Прямое Нарушение декларации оон о Недопустимости принудительной медицины!
Левые плевать хотели на устав оон - под прикрытием идеологии Коллективизма людей тупо ведут на забой под трескотню Левацкой прессы.
кстати - Статистика по "вакцинации" Засекречена!!! даже для врачей..
Хорошие дипломы в наши переходах продают, если наша школа лидирует, и есть признание успехов даже в Америке, взять статьи в Ланцете и Блумберге.
Венгрия берет эту « фантазию» . А вы просто жалко и смешно выглядите