Симоньян призвала закрыть в России иностранные платформы

19:11 10.02.2021

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян после удаления ее поста в Instagram призвала закрыть в России иностранные платформы.

«Я сегодня в своем семейном инста-бложике предложила помощь моим подписчикам - тем из них, кто получает маленькие пенсии. И, как вы думаете, что произошло? Правильно. Инстаграм заблокировал этот мой пост. Почему? Покачану. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные платформы в России должны быть закрыты», - написала она.

Позднее она написала, что Instagram удалил еще один пост и вновь призвала закрыть в России иностранные соцсети.

«Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.