Симоньян призвала закрыть в России иностранные платформы
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян после удаления ее поста в Instagram призвала закрыть в России иностранные платформы.
«Я сегодня в своем семейном инста-бложике предложила помощь моим подписчикам - тем из них, кто получает маленькие пенсии. И, как вы думаете, что произошло? Правильно. Инстаграм заблокировал этот мой пост. Почему? Покачану. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные платформы в России должны быть закрыты», - написала она.
Позднее она написала, что Instagram удалил еще один пост и вновь призвала закрыть в России иностранные соцсети.
«Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Комментарии читателей Оставить комментарий
про Донбасс невпопад ляпнула, теперь хвостом виляет.
Проверьте данные по росту подписчиков ее каналов на Ютьюб..
Говорят, они там за пару лет просто стали самыми посещаемыми..
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А почему тут многие считают, что это про нас?
Насколько знаю, ее каналы в основном про самих американцев и глазами американцев..
Я бы на это предложение Симоньян предложил ей вначале самой создать соцсети аналогичные по уровню западным. Когда она это сделает, тогда можно будет закрыть западные соцсети. Ты сначала сама сделай замену, а потом уже закрывай существующее.
Закрыть инстаграмм потому что удалили
Симонянщин комент, причем не полиьический. Тоже мне царица нашлась
Сельпо сельпом
Краснодаре