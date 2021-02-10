Симоньян призвала закрыть в России иностранные платформы

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян после удаления ее поста в Instagram призвала закрыть в России иностранные платформы.

«Я сегодня в своем семейном инста-бложике предложила помощь моим подписчикам - тем из них, кто получает маленькие пенсии. И, как вы думаете, что произошло? Правильно. Инстаграм заблокировал этот мой пост. Почему? Покачану. Карфаген должен быть разрушен. Иностранные платформы в России должны быть закрыты», - написала она.

Позднее она написала, что Instagram удалил еще один пост и вновь призвала закрыть в России иностранные соцсети.

«Ха, инстаграм удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.02.2021, 01:57
    Гость: Да

    Проверьте данные по росту подписчиков ее каналов на Ютьюб..

    Говорят, они там за пару лет просто стали самыми посещаемыми..
    --

    А почему тут многие считают, что это про нас?

    Насколько знаю, ее каналы в основном про самих американцев и глазами американцев..

  3. 11.02.2021, 00:16
    Гость: Красный

    Я бы на это предложение Симоньян предложил ей вначале самой создать соцсети аналогичные по уровню западным. Когда она это сделает, тогда можно будет закрыть западные соцсети. Ты сначала сама сделай замену, а потом уже закрывай существующее.

  4. 11.02.2021, 00:04
    Гость: Самомнение патриоткт Симонян зашкаливает

    Закрыть инстаграмм потому что удалили
    Симонянщин комент, причем не полиьический. Тоже мне царица нашлась
    Сельпо сельпом

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