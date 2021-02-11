Песков выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами СМИ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что детали закрытой встречи Владимира Путина с главными редакторами и руководителями российских СМИ были обнародованы. Во встрече участвовали 35 журналистов.

"К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, просто слили какую-то часть беседы моим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Пресса была на основе off the record, без цитирования, - приводит его слова "Интерфакс". - Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с вопросами, которые оставались неясными".

Утечка информации "не укрепляет атмосферу нашего доверия", отметил пресс-секретарь.

По его словам, последние встречи с главными редакторами проходили в закрытом режиме, чтобы дать возможность спокойно высказывать свою точку зрения и обсуждать наиболее актуальные вопросы.

"Я обращаюсь к тем, кто это сделал, и мы надеемся на то, что договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выполняться", - сказал Песков.

Дмитрий Песков отметил, что поводом для встречи с журналистами не были недавние протесты. "Беседа была без какой-то заданной повестки дня. Эти беседы традиционно проводятся, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли полностью разобраться с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными", - пояснил он.

О содержании беседы написал The Bell, ссылаясь на участников встречи.

Главный редактор "Эха Москвы" с разрешения Путина обнародовал часть ответа президента на вопрос об отсутствии уголовного дела об отравлении Алексея Навального: 

"С разрешения президента Путина публикую часть его ответа на мой вопрос про отравление Алексея Навального в Омске (на закрытой встрече с главными редакторами) (это не цитаты, но изложение близко к тексту)

1. Наши врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в анализах
2. В разговоре с президентом Макроном я (Путин) попросил прислать нам анализы, сделанные во французской лаборатории, поскольку наши врачи ничего не обнаружили.
Отказ.
Тогда я предложил, чтобы наши врачи приехали во Францию в эту лабораторию для ознакомления с результатами анализа.
Отказ
Тогда я предложил, чтобы французские специалисты приехали с результатами в Москву и если мы увидим, что вы нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство - мы немедленно откроем уголовное дело по расследованию.
Отказ.
Еще раз - наши лаборатории не нашли никаких подтверждений отравления химическим веществом".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2021, 23:57
    Гость: Кактонетак

    И Песков и Путин ответят перед русским народом за все,что они натворили, за все преступления, что они совершили.

  2. 11.02.2021, 22:34
    Гость: Жека

    Закон о СМИ:

    Статья 3. Недопустимость цензуры
     
    Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается.
    Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается.

    Если Администрация Президента приглашает редакторов СМИ - цель может быть одна - донести информацию, которая будет распространена в соответствующих СМИ. Все остальное- тайные договоренности о неутечках - это цензура и Администрация Президента должна быть расформирована

  4. 11.02.2021, 22:11
    Гость: World - Александр1

    А там только такие деньги - других не знают.
    минимума.
    Ну 200 тыр у. е я с запасов часы плюс нагрузка гардероб , ботиночки, БМВ семерки как минимум - буд то бы на балансе государства. Сщась! на бюджете в пользовании себе.
    Отлично. Фактически только для себя но платить по сервису не надо.....
    и что Вы хотите.
    По любому набегает 200 000 у . е
    При офиц. з. п 400. 000 р

  5. 11.02.2021, 21:57
    Гость: Надо

    учитывать, что за примерно 20 лет службы в КГБ Вовик смог дослужиться только до майора.
    Т.е. "талант" из него был еще тот. Поэтому "в крутого разведчика" он будет играть до конца.

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