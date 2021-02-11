Песков выразил сожаление из-за утечек со встречи Путина с главредами СМИ

15:01 11.02.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что детали закрытой встречи Владимира Путина с главными редакторами и руководителями российских СМИ были обнародованы. Во встрече участвовали 35 журналистов.

"К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, просто слили какую-то часть беседы моим коллегам. Мы в этой связи сожалеем. Пресса была на основе off the record, без цитирования, - приводит его слова "Интерфакс". - Именно такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с вопросами, которые оставались неясными".

Утечка информации "не укрепляет атмосферу нашего доверия", отметил пресс-секретарь.

По его словам, последние встречи с главными редакторами проходили в закрытом режиме, чтобы дать возможность спокойно высказывать свою точку зрения и обсуждать наиболее актуальные вопросы.

"Я обращаюсь к тем, кто это сделал, и мы надеемся на то, что договоренности о режимах подобных бесед будут в дальнейшем выполняться", - сказал Песков.

Дмитрий Песков отметил, что поводом для встречи с журналистами не были недавние протесты. "Беседа была без какой-то заданной повестки дня. Эти беседы традиционно проводятся, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли полностью разобраться с какими-то вопросами, которые им кажутся неясными или недообъясненными", - пояснил он.

О содержании беседы написал The Bell, ссылаясь на участников встречи.

Главный редактор "Эха Москвы" с разрешения Путина обнародовал часть ответа президента на вопрос об отсутствии уголовного дела об отравлении Алексея Навального:

"С разрешения президента Путина публикую часть его ответа на мой вопрос про отравление Алексея Навального в Омске (на закрытой встрече с главными редакторами) (это не цитаты, но изложение близко к тексту)

1. Наши врачи не нашли никаких следов отравляющих веществ в анализах

2. В разговоре с президентом Макроном я (Путин) попросил прислать нам анализы, сделанные во французской лаборатории, поскольку наши врачи ничего не обнаружили.

Отказ.

Тогда я предложил, чтобы наши врачи приехали во Францию в эту лабораторию для ознакомления с результатами анализа.

Отказ

Тогда я предложил, чтобы французские специалисты приехали с результатами в Москву и если мы увидим, что вы нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство - мы немедленно откроем уголовное дело по расследованию.

Отказ.

Еще раз - наши лаборатории не нашли никаких подтверждений отравления химическим веществом".