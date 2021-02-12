Ветеран Артеменко отказался от участия в суде над Навальным

12:42 12.02.2021

Участник ВОВ Игнат Артёменко отказался участвовать в судебном процессе над оппозиционером Алексеем Навальным из-за оскорблений политика в свой адрес. Об этом сообщила 12 февраля судья в ходе слушаний в Бабушкинском суде Москвы, пишет ТАСС.

Ветеран направил в суд ходатайство, в котором он пожаловался на оскорбительные слова оппозиционера. От них Артеменко стало плохо на предыдущем заседании, пришлось вызвать скорую помощь.

«Он отказывается от личного участия в процессе», — сообщила судья.

Перед началом заседания на территории суда дежурили усиленные наряды полиции, журналистам запретили проносить в суд даже бутылки с водой. Объяснить почему, приставы не смогли и лишь ссылались на «распоряжение».

Навальный в суде пытается доказать, что родственники ветерана подделали его подпись на заявлении и в показаниях. Судья отклоняет все наводящие вопросы. Политик также указывает на несостыковку в показаниях внука: «Я вижу в деле заявление, якобы подписанное Артеменко. Вы сообщали суду, что заявление Артеменко не писал. Как в материалах дела оказалось заявление, подписанное вашим дедушкой?» Колесников говорит, что не знает, «что там дедушка делал».

Первое заседание по делу «о клевете на ветерана» состоялось 5 февраля. Игнат Артеменко должен был давать показания по видеосвязи, однако попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Соседка и сиделка Артеменко также участвовали в заседании дистанционно. Его внук лично присутствовал в зале суда. Навальный активно участвовал в опросе свидетелей.