Ветеран Артеменко отказался от участия в суде над Навальным

Фото с сайта twitter.com

Участник ВОВ Игнат Артёменко отказался участвовать в судебном процессе над оппозиционером Алексеем Навальным из-за оскорблений политика в свой адрес. Об этом сообщила 12 февраля судья в ходе слушаний в Бабушкинском суде Москвы, пишет ТАСС.

Ветеран направил в суд ходатайство, в котором он пожаловался на оскорбительные слова оппозиционера. От них Артеменко стало плохо на предыдущем заседании, пришлось вызвать скорую помощь.

«Он отказывается от личного участия в процессе», — сообщила судья.

Перед началом заседания на территории суда дежурили усиленные наряды полиции, журналистам запретили проносить в суд даже бутылки с водой. Объяснить почему, приставы не смогли и лишь ссылались на «распоряжение».

Навальный в суде пытается доказать, что родственники ветерана подделали его подпись на заявлении и в показаниях. Судья отклоняет все наводящие вопросы. Политик также указывает на несостыковку в показаниях внука: «Я вижу в деле заявление, якобы подписанное Артеменко. Вы сообщали суду, что заявление Артеменко не писал. Как в материалах дела оказалось заявление, подписанное вашим дедушкой?» Колесников говорит, что не знает, «что там дедушка делал».

Первое заседание по делу «о клевете на ветерана» состоялось 5 февраля. Игнат Артеменко должен был давать показания по видеосвязи, однако попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Соседка и сиделка Артеменко также участвовали в заседании дистанционно. Его внук лично присутствовал в зале суда. Навальный активно участвовал в опросе свидетелей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2021, 23:41
    Гость: Влад 33

    Если с ветераном ВОВ что-то случится, то партизаны - отомстят!
    Довёл сердечника до «края», человек скорую вызывал ..((, а бутылочнику «по»...((.
    Люди пережившие такую войну, обращаться к кому-то ( врачам, руководителям разного ранга) очень редко, так как ( это не шутка, а правда!) произносят обычно фразу :- Я могу подождать, а вот ... Так было с моим Дядей , ему 94, живет в деревне, по улице - последний дом.., проводили телефонный кабель ( там несколько улиц), пришли ребята и говорят ему - вот, мы перед выбором, кабель заканчивается , нужно ещё... метров, но мы можем провести телефон вам ( дядька один живет, жена умерла много лет назад), либо его соседям ( дом там чуть в стороне от основной улицы).. , так дядька сразу сказал - поставьте телефон соседям, к я эти пару месяцев, пока вы привезёте и установите у меня, могу и подождать!..
    Дядька мой - инвалид 1 группы, имеет награды , дважды был ранен в боях.., но очень переживал, когда узнал о германском пациенте и его наплевательскому отношению ко всему, что связано с Той Войной и её участникам..((..
    От себя лично и моих друзей :- Здоровья вам Ветеран - Игнат Артеменко и сил, так как вас в обиду не дадут! Уверен!

  3. 13.02.2021, 07:06
    Гость: О бизнес-грандфазерах.и гранд-мазерах.

    Да,но пока нет у вас ни
    Бизнес-бабушек,ни бизнес-дедушек,ни бизнес-чилдренов.
    Отстаете.

  4. 13.02.2021, 06:46
    Гость: Астолоп

    Мы не находимся в состоянии войны с некими западными спецслужбами.
    А главное, не стоит отождествлять интересы кучку эрэфовских коррупционеров-миллиардеров с родиной. Если они, ваша родина, то я вам сочувсствую.

  5. 12.02.2021, 23:09
    Гость: Да

    Глупость, Навальный был неопасен...как правило, у него никаких доказательств и нет..

    А эмоции не в счёт.
    ----

    Причем тут вообще коррупция?

    Какое воровство? Привыкли к советским терминам...

    Это же не пачку денег в карман суют...в виде компенсации за украденное..

    ----

    Вы хоть знаете, что у нас многие жены - бизнесвумены:)?

    Вот у них все имущество и есть. А у них все законно, они, как члены советов директоров, имеют право на часть доходов фирм. И фирмы вполне приличные, все "в белую".

    Дальше объяснять не буду.

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