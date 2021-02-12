Ветеран Артеменко отказался от участия в суде над Навальным
Участник ВОВ Игнат Артёменко отказался участвовать в судебном процессе над оппозиционером Алексеем Навальным из-за оскорблений политика в свой адрес. Об этом сообщила 12 февраля судья в ходе слушаний в Бабушкинском суде Москвы, пишет ТАСС.
Ветеран направил в суд ходатайство, в котором он пожаловался на оскорбительные слова оппозиционера. От них Артеменко стало плохо на предыдущем заседании, пришлось вызвать скорую помощь.
«Он отказывается от личного участия в процессе», — сообщила судья.
Перед началом заседания на территории суда дежурили усиленные наряды полиции, журналистам запретили проносить в суд даже бутылки с водой. Объяснить почему, приставы не смогли и лишь ссылались на «распоряжение».
Навальный в суде пытается доказать, что родственники ветерана подделали его подпись на заявлении и в показаниях. Судья отклоняет все наводящие вопросы. Политик также указывает на несостыковку в показаниях внука: «Я вижу в деле заявление, якобы подписанное Артеменко. Вы сообщали суду, что заявление Артеменко не писал. Как в материалах дела оказалось заявление, подписанное вашим дедушкой?» Колесников говорит, что не знает, «что там дедушка делал».
Первое заседание по делу «о клевете на ветерана» состоялось 5 февраля. Игнат Артеменко должен был давать показания по видеосвязи, однако попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Соседка и сиделка Артеменко также участвовали в заседании дистанционно. Его внук лично присутствовал в зале суда. Навальный активно участвовал в опросе свидетелей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если с ветераном ВОВ что-то случится, то партизаны - отомстят!
Довёл сердечника до «края», человек скорую вызывал ..((, а бутылочнику «по»...((.
Люди пережившие такую войну, обращаться к кому-то ( врачам, руководителям разного ранга) очень редко, так как ( это не шутка, а правда!) произносят обычно фразу :- Я могу подождать, а вот ... Так было с моим Дядей , ему 94, живет в деревне, по улице - последний дом.., проводили телефонный кабель ( там несколько улиц), пришли ребята и говорят ему - вот, мы перед выбором, кабель заканчивается , нужно ещё... метров, но мы можем провести телефон вам ( дядька один живет, жена умерла много лет назад), либо его соседям ( дом там чуть в стороне от основной улицы).. , так дядька сразу сказал - поставьте телефон соседям, к я эти пару месяцев, пока вы привезёте и установите у меня, могу и подождать!..
Дядька мой - инвалид 1 группы, имеет награды , дважды был ранен в боях.., но очень переживал, когда узнал о германском пациенте и его наплевательскому отношению ко всему, что связано с Той Войной и её участникам..((..
От себя лично и моих друзей :- Здоровья вам Ветеран - Игнат Артеменко и сил, так как вас в обиду не дадут! Уверен!
А если власть настолько цинична, что, допускает и такой вариант?
Да,но пока нет у вас ни
Бизнес-бабушек,ни бизнес-дедушек,ни бизнес-чилдренов.
Отстаете.
Мы не находимся в состоянии войны с некими западными спецслужбами.
А главное, не стоит отождествлять интересы кучку эрэфовских коррупционеров-миллиардеров с родиной. Если они, ваша родина, то я вам сочувсствую.
Глупость, Навальный был неопасен...как правило, у него никаких доказательств и нет..
А эмоции не в счёт.
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Причем тут вообще коррупция?
Какое воровство? Привыкли к советским терминам...
Это же не пачку денег в карман суют...в виде компенсации за украденное..
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Вы хоть знаете, что у нас многие жены - бизнесвумены:)?
Вот у них все имущество и есть. А у них все законно, они, как члены советов директоров, имеют право на часть доходов фирм. И фирмы вполне приличные, все "в белую".
Дальше объяснять не буду.