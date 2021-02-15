Правительство выделило 60 млрд рублей на лечение тяжелобольных детей

13:55 15.02.2021

Правительство РФ выделило фонду "Круг добра" десять миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, объявленная сумма является первым траншем. Всего же текущий бюджет предусматривает выделение фонду 60 млрд рублей на год.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".

Заявки на лекарства могут направлять родители пациентов, главные внештатные специалисты Минздрава и региональные министерства здравоохранения.

В экспертный совет фонда вошли главные внештатные специалисты Минздрава, представители научных и образовательных организаций, медики, а также представители общественных и некоммерческих организаций. Они утверждают перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний и категории пациентов. Списки публикуют на сайте фонда и направляют в регионы для предоставления медицинских документов детей.

Данный фонд также получил возможность закупать незарегистрированные в стране препараты для конкретного ребенка или группы детей.