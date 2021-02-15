Правительство выделило 60 млрд рублей на лечение тяжелобольных детей

Михаил Мишустин

Правительство РФ выделило фонду "Круг добра" десять миллиардов рублей на закупку лекарств и технических средств реабилитации для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам Мишустина, объявленная сумма является первым траншем. Всего же текущий бюджет предусматривает выделение фонду 60 млрд рублей на год. 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".

Заявки на лекарства могут направлять родители пациентов, главные внештатные специалисты Минздрава и региональные министерства здравоохранения.

В экспертный совет фонда вошли главные внештатные специалисты Минздрава, представители научных и образовательных организаций, медики, а также представители общественных и некоммерческих организаций. Они утверждают перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний и категории пациентов. Списки публикуют на сайте фонда и направляют в регионы для предоставления медицинских документов детей.

Данный фонд также получил возможность закупать незарегистрированные в стране препараты для конкретного ребенка или группы детей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2021, 15:31
    Гость: ABCD

    Типа того, власть уже спотыкаясь перешла к фазе обещаний варенья на завтра, лишь бы сегодня чернь не бузила.

  3. 15.02.2021, 15:30
    Гость: ABCD

    Вы не переживайте, все эти миллиарды успешно попилят чиновники.
    Не для людей это делается. Пр-во принципиально никак не помогает людям, вся помощь- фикция, имитация помощи. Фонды эти любыми путями будут футболить больных в РФ, ссылаясь "то на то то на это". Сколько уже было этих инициатив с фондами для тяжело больных детей. Достаточно вспомнить "монетизацию"- которую тихо слили через год.
    Любой фонд в РФ это прежде всего коммерческое предприятие, а оно нацелено на получение прибыли.

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