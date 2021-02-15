Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции

Год назад вступил в силу закон №280 «Об органической продукции», который не повысил количество натуральных продуктов на прилавках и дал заработать мошенникам

Казалось бы, вступивший год назад в силу закон №280 «Об органической продукции» должен максимально облегчить жизнь как потребителям, так и производителям натуральной продукции. Документ подразумевал, что производитель сельхозпродукции не применяет химические удобрения, содержит скот в надлежащих условиях и не пичкает его антибиотиками. Закон на ура восприняли те, кто ратует за здоровое питание.

Поначалу, казалось бы, все шло, как по маслу – натуральному, на основе сливок. Эксперты в один голос утверждали, что многие люди вообще впервые узнали о том, что такое «био» и «эко».

«До вступления закона в силу был слышен скепсис, слова, что органика - это маркетинговый ход, так же, как «эко» и «био», - призналась Интефаксу генеральный директор агрохолдинга «АгриВолга» Елена Яшаева. – К сожалению, фермерские эко- и биопродукты, действительно, не органика, и потребители уже начали это понимать. А еще - начали сознательно относиться к слову «органика».

Однако, значение перечисленных терминов на поверку оказалось не вполне ясным даже для... самих законодателей.

«Для гармонизации с международными стандартами нужно установить эквивалентность терминов «органик», «био» и «эко», иначе возникает много проблем, - настаивал совладелец и автор проекта «Биоферма Кубани» Сергей Воданюк. - Например, возникают какие-то другие варианты законопроектов, по которым экологическим называют то, что таковым не является».

Осложняла ситуацию и существенная разница между российскими и международными законами об органических продуктах. Например, по российским стандартам идущая на экспорт продукция должна подвергаться обязательной обеззараживающей обработке, что технически сложно и не всегда оправданно с точки зрения элементарного здравого смысла. В свою очередь, продуктам, идущим к нам из-за рубежа, необходимо теперь сразу получать и европейский, и российский сертификаты.

Имеет место и известный русский парадокс: давним производителям органической продукции закон не облегчил, а усложнил жизнь.

«У тех производителей, которые уже в органике, усилились страхи, например, в связи с изменением процедуры сертификации, с отсутствием взаимного признания российских и международных сертификатов», - сетует президент холдинга «Аривера» Илья Калеткин.

Зато у мошенников, как водится, страхов и проблем в связи с законом резко поубавилось, а возможностей подзаработать – прибыло. Фальшивый сертификат на якобы органическую продукцию для допуска ее на прилавки магазинов можно получить запросто и задешево – цена за такую липовую бумажку начинается от 12 000 рублей. Все дело в отсутствии государственного надзора.

«Федеральный закон №280 об органическом производстве вступил в силу с января 2020 года, но по ряду основополагающих пунктов он не действует, - объяснил "Новым известиям" исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко: - Роспотребнадзор и Россельхознадзор до сих пор спорят между собой, кто будет контролировать соблюдение норм нового закона. Минсельхоз России до сего момента не определило орган, который должен этим заниматься, и каким образом это должно происходить. В итоге механизма защиты потребителя и ответственного производителя на сегодня просто нет. Торговые сети пытаются организовать эту работу самостоятельно».

Проблема и в непроработке самих терминов «эко», «био» и «органик». Первые два, по сути, ничего не значат, поэтому теоретически их можно лепить куда угодно. А в случае с последним фейк можно прикрывать англицизмом – «organic», употребление которого законодательно не предусмотрено, но кто же об этом знает! Вот и множатся жалобы на то, что, например, практически нет ничего органического в продукции таких брендов, как капуста кудрявая «Кейл», водка «Чистая природа Мягкая» (Pure Nature Mild), яйцо столовое «Органика».

Процесс получения государственного сертификата – дело очень трудоемкое. Надо пройти длительную проверку качества и добиться внесения продукции в Единый государственный реестр. Ничего этого не требуют производители липовых сертификатов.

«В последнее время на рынке действительно присутствует продукция, маркированная как органическая, но таковой не являющаяся, - констатировала бренд-менеджер одной из крупных продуктовых сетей Анна Белая. – Ее производители оформляют органический сертификат в компаниях-сертификаторах, не имеющих официальную аккредитацию на проведение такой экспертизы. Мы, конечно же, не пропускаем подобную продукцию в нашу торговую сеть, но кто-то пропускает. Сертификаты наших поставщиков мы сверяем с Единым реестром производителей органической продукции и допускаем до витрин только товары с подтвержденной сертификацией».

Подобных сомнительных «сертификаторов» на рынке – пруд пруди. Это «СК-Сертификат», «Все ТР ТС», «Благотест», «ТехПромСерт», «Сертификация Плюс», «Полотест», «ПромТехСтандарт», «Уфатест», «Роспромстандарт», «Святобор» и др. «Урегулировать» вопрос они берутся за 2-3 дня и 12 000 рублей. Правда, в процессе переговоров эта сумма, бывает, возрастает до 450 000!

Играет на руку пройдохам и недоработанность системы добровольной сертификации (СДС). «В базе данных Росстандарта только при поверхностном изучении мы обнаружили 11 СДС, в которых в качестве области сертификации указаны «органические продукты» или их производство (на самом деле их гораздо больше), но только 5 из владельцев таких СДС прошли процесс аккредитации в соответствии с 280-м ФЗ, и удивительно, что Росстандарт не отслеживает эту ситуацию, - рассказал Олег Мироненко. – Эта двойная система, когда можно зарегистрировать СДС, и потом не аккредитовываться, создает напряжение на рынке и увеличивает количество обманутых как производителей, так и потребителей. И никто это не отслеживает, и никто за это не отвечает».

Печальный итог: фальсификат на прилавках растет, а обманутые покупатели за немалые деньги довольствуются суррогатом под видом «100% натурального продукта».