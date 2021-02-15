Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции
Казалось бы, вступивший год назад в силу закон №280 «Об органической продукции» должен максимально облегчить жизнь как потребителям, так и производителям натуральной продукции. Документ подразумевал, что производитель сельхозпродукции не применяет химические удобрения, содержит скот в надлежащих условиях и не пичкает его антибиотиками. Закон на ура восприняли те, кто ратует за здоровое питание.
Поначалу, казалось бы, все шло, как по маслу – натуральному, на основе сливок. Эксперты в один голос утверждали, что многие люди вообще впервые узнали о том, что такое «био» и «эко».
«До вступления закона в силу был слышен скепсис, слова, что органика - это маркетинговый ход, так же, как «эко» и «био», - призналась Интефаксу генеральный директор агрохолдинга «АгриВолга» Елена Яшаева. – К сожалению, фермерские эко- и биопродукты, действительно, не органика, и потребители уже начали это понимать. А еще - начали сознательно относиться к слову «органика».
Однако, значение перечисленных терминов на поверку оказалось не вполне ясным даже для... самих законодателей.
«Для гармонизации с международными стандартами нужно установить эквивалентность терминов «органик», «био» и «эко», иначе возникает много проблем, - настаивал совладелец и автор проекта «Биоферма Кубани» Сергей Воданюк. - Например, возникают какие-то другие варианты законопроектов, по которым экологическим называют то, что таковым не является».
Осложняла ситуацию и существенная разница между российскими и международными законами об органических продуктах. Например, по российским стандартам идущая на экспорт продукция должна подвергаться обязательной обеззараживающей обработке, что технически сложно и не всегда оправданно с точки зрения элементарного здравого смысла. В свою очередь, продуктам, идущим к нам из-за рубежа, необходимо теперь сразу получать и европейский, и российский сертификаты.
Имеет место и известный русский парадокс: давним производителям органической продукции закон не облегчил, а усложнил жизнь.
«У тех производителей, которые уже в органике, усилились страхи, например, в связи с изменением процедуры сертификации, с отсутствием взаимного признания российских и международных сертификатов», - сетует президент холдинга «Аривера» Илья Калеткин.
Зато у мошенников, как водится, страхов и проблем в связи с законом резко поубавилось, а возможностей подзаработать – прибыло. Фальшивый сертификат на якобы органическую продукцию для допуска ее на прилавки магазинов можно получить запросто и задешево – цена за такую липовую бумажку начинается от 12 000 рублей. Все дело в отсутствии государственного надзора.
«Федеральный закон №280 об органическом производстве вступил в силу с января 2020 года, но по ряду основополагающих пунктов он не действует, - объяснил "Новым известиям" исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко: - Роспотребнадзор и Россельхознадзор до сих пор спорят между собой, кто будет контролировать соблюдение норм нового закона. Минсельхоз России до сего момента не определило орган, который должен этим заниматься, и каким образом это должно происходить. В итоге механизма защиты потребителя и ответственного производителя на сегодня просто нет. Торговые сети пытаются организовать эту работу самостоятельно».
Проблема и в непроработке самих терминов «эко», «био» и «органик». Первые два, по сути, ничего не значат, поэтому теоретически их можно лепить куда угодно. А в случае с последним фейк можно прикрывать англицизмом – «organic», употребление которого законодательно не предусмотрено, но кто же об этом знает! Вот и множатся жалобы на то, что, например, практически нет ничего органического в продукции таких брендов, как капуста кудрявая «Кейл», водка «Чистая природа Мягкая» (Pure Nature Mild), яйцо столовое «Органика».
Процесс получения государственного сертификата – дело очень трудоемкое. Надо пройти длительную проверку качества и добиться внесения продукции в Единый государственный реестр. Ничего этого не требуют производители липовых сертификатов.
«В последнее время на рынке действительно присутствует продукция, маркированная как органическая, но таковой не являющаяся, - констатировала бренд-менеджер одной из крупных продуктовых сетей Анна Белая. – Ее производители оформляют органический сертификат в компаниях-сертификаторах, не имеющих официальную аккредитацию на проведение такой экспертизы. Мы, конечно же, не пропускаем подобную продукцию в нашу торговую сеть, но кто-то пропускает. Сертификаты наших поставщиков мы сверяем с Единым реестром производителей органической продукции и допускаем до витрин только товары с подтвержденной сертификацией».
Подобных сомнительных «сертификаторов» на рынке – пруд пруди. Это «СК-Сертификат», «Все ТР ТС», «Благотест», «ТехПромСерт», «Сертификация Плюс», «Полотест», «ПромТехСтандарт», «Уфатест», «Роспромстандарт», «Святобор» и др. «Урегулировать» вопрос они берутся за 2-3 дня и 12 000 рублей. Правда, в процессе переговоров эта сумма, бывает, возрастает до 450 000!
Играет на руку пройдохам и недоработанность системы добровольной сертификации (СДС). «В базе данных Росстандарта только при поверхностном изучении мы обнаружили 11 СДС, в которых в качестве области сертификации указаны «органические продукты» или их производство (на самом деле их гораздо больше), но только 5 из владельцев таких СДС прошли процесс аккредитации в соответствии с 280-м ФЗ, и удивительно, что Росстандарт не отслеживает эту ситуацию, - рассказал Олег Мироненко. – Эта двойная система, когда можно зарегистрировать СДС, и потом не аккредитовываться, создает напряжение на рынке и увеличивает количество обманутых как производителей, так и потребителей. И никто это не отслеживает, и никто за это не отвечает».
Печальный итог: фальсификат на прилавках растет, а обманутые покупатели за немалые деньги довольствуются суррогатом под видом «100% натурального продукта».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Навоз тоже 100% органика.
Суть проблемы в том, за кого власть держит свой народ. Пока что 20 лет за людей не держат точно. После отмены 15,000 советских ГОСТ (великим плюшевым князем)"органика" в виде пальмового масла и "сыроподобного продукта" для человеко подобных существ, у нас стало нормой.
В год РФ импортирует пальмового масла на миллиард долларов! А это 9 миллионов тонн! В Советских ГОСТ пальмового масла точно не было. Так что выводы уже можно делать сейчас.
Нам совсем не интересно, что там у вас в США с продуктами. Мы говорим о России.
Функциональные продукты. Определение таким продуктам дается в ГОСТ Р 52349-2005 — это «специальные пищевые продукты, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, предотвращающие или восполняющие дефицит питательных веществ, сохраняющие и улучшающие здоровье».
И такая маркировка уже ко многому обязывает производителя. Функциональные продукты действительно могут помочь при определенных проблемах со здоровьем. Конечно, не стоит сравнивать действенность такой пищи с лекарствами, но хуже точно не будет!
Продукты здорового питания - это продукты с оптимизированной пищевой ценностью, в т. ч. обогащенные микронутриентами (витаминами, минеральными веществами), а также продукты со сниженным содержанием жира, согласно распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 №1873-р.
Фермерская продукция — это только продукция, произведенная крестьянским фермерским хозяйством. Как правило, такая продукция произведена с отдельными элементами органического производства. Но путать ее с органической продукцией не стоит!
Читаем ГОСТ Р 52738-2007, который регламентирует БИО строго как «Продукт переработки молока, обогащенный пробиотиками и/или пребиотиками». Все остальное — фантазии роизводителей, не основанные на каких-либо внятных критериях.
То есть только обогащенные полезными микроорганизмами (или специальными веществами, стимулирующими собственную микрофлору) молочные продукты могут маркироваться словом «БИО». Все остальные случаи использования данного термина неправомерны! Если вспомнить, что «БИО» — означает «жизнь», то смысл такой маркировки на соке или мюсли действительно покажется странным.
НАТУР продукт - четких критериев натуральности в нормативах и стандартах нет, поэтому маркировка таким термином — всегда на совести производителя! И натуральность продукта никак не гарантирует его полезности или безопасности для здоровья. По происхождению все пищевые продукты, средства косметики и даже бытовая химия в конечном счете являются натуральными — различается только степень переработки сырья.
«Эко»-продукция наносит меньше вреда окружающей среде. К качествам самих продуктов — к тому, насколько они полезны, натуральны и безопасны именно для потребителя – данная маркировка никакого отношения не имеет! Экологические этикетки и декларации бывает нескольких типов, и в стандартах подробно перечислены условия такой маркировки для каждого типа (ГОСТ Р ИСО 14020-2011, ГОСТ Р ИСО 14021-2000, ГОСТ Р ИСО 14024-2000, ГОСТ Р ИСО 14025-2012).
«Органический продукт» может указываться в маркировке продукции, полученной из растительного сырья, продуктов животноводства, птицеводства и пчеловодства, полученных без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО и не подвергнутых обработке с использованием ионизирующего излучения. В отличие от маркировки «эко», при производстве органической продукции минимизированы риски именно для потребителя. В этом главное отличие этих двух видов маркировки. ГОСТ Р 56104-2014.