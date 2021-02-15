В России создали первый в мире тест на «британский» штамм COVID-19
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора стал обладателем регистрационного удостоверения на тест-систему, которя позволяет определять ранее обнаруженный в Великобритании вариант коронавируса, сообщил Роспотребнадзор. Как заявили в пресс-службе вежомства, это первая в мире система, которая выявляет именно этот вариант COVID-19.
«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT», — говорится в заявлении надзорной службы.
Согласно опубликованному релизу, российские ученые испытали этот набор на клинических образцах с подтвержденной мутацией. Специалисты заключили, что новый тест быстро определяет наличие мутантного штамма. Точность этой тест-системы ученые оценили как высокую.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, данная разработка позволит создавать тест-системы для выявления других мутаций коронавируса. При этом она подойдет и для других инфекционных возбудителей, где необходимо быстрое массовое тестирование.
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Точность этой тест-системы ученые оценили как высокую.=
плоюс-минус лапоть
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/02/15/zdravookhranenie-i-meditsina-v-rossii/885620-v-rossii-sozdali-pervyi-v-mire-test
Дааа, таскать нам маски-не перетаскать.
Опять начнецца тестирование на новые штаммы, карантин по новым штаммам, прививки от нового штамма.
Покой нам только сницца.
и лондон города побратимы.