В России создали первый в мире тест на «британский» штамм COVID-19

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора стал обладателем регистрационного удостоверения на тест-систему, которя позволяет определять ранее обнаруженный в Великобритании вариант коронавируса, сообщил Роспотребнадзор. Как заявили в пресс-службе вежомства, это первая в мире система, которая выявляет именно этот вариант COVID-19.

«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT», — говорится в заявлении надзорной службы.

Согласно опубликованному релизу, российские ученые испытали этот набор на клинических образцах с подтвержденной мутацией. Специалисты заключили, что новый тест быстро определяет наличие мутантного штамма. Точность этой тест-системы ученые оценили как высокую. 

Как пояснили в Роспотребнадзоре, данная разработка позволит создавать тест-системы для выявления других мутаций коронавируса. При этом она подойдет и для других инфекционных возбудителей, где необходимо быстрое массовое тестирование.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2021, 14:22
    Гость: это что за учОная оценка - высоко-не высоко

    Точность этой тест-системы ученые оценили как высокую.=
    плоюс-минус лапоть

    Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/02/15/zdravookhranenie-i-meditsina-v-rossii/885620-v-rossii-sozdali-pervyi-v-mire-test
    Дааа, таскать нам маски-не перетаскать.
    Опять начнецца тестирование на новые штаммы, карантин по новым штаммам, прививки от нового штамма.
    Покой нам только сницца.

Выбор читателей
© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков
Транзит власти пройдет через усиление силовой корпорации
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
«Ядерная деменция в полном разгаре: атомная война возвращается на повестку дня»
как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
«Патриотизм или провокация»: как власти восприняли инициативу возвращения памятника Дзержинскому
Луна NASA. Пентагон объявил спутник Земли зоной своей ответственности
Избранное
Историки и демография
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Силуанов рассказал о способе вложения денег с гарантированным доходом
В Госдуме предложили расширить перечень получателей маткапитала
Названы лучшие российские регионы по качеству жизни
Юрий Лоза призвал бойкотировать англоязычные песни на «Евровидении»
Юрий Лоза призвал бойкотировать англоязычные песни на «Евровидении»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
СМИ узнали об обсуждении властями нового пакета поддержки бизнеса
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто кроме России поддерживает Минск
Михаил Мишустин
Правительство выделило 60 млрд рублей на лечение тяжелобольных детей