В России создали первый в мире тест на «британский» штамм COVID-19

09:16 15.02.2021

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора стал обладателем регистрационного удостоверения на тест-систему, которя позволяет определять ранее обнаруженный в Великобритании вариант коронавируса, сообщил Роспотребнадзор. Как заявили в пресс-службе вежомства, это первая в мире система, которая выявляет именно этот вариант COVID-19.

«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT», — говорится в заявлении надзорной службы.

Согласно опубликованному релизу, российские ученые испытали этот набор на клинических образцах с подтвержденной мутацией. Специалисты заключили, что новый тест быстро определяет наличие мутантного штамма. Точность этой тест-системы ученые оценили как высокую.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, данная разработка позволит создавать тест-системы для выявления других мутаций коронавируса. При этом она подойдет и для других инфекционных возбудителей, где необходимо быстрое массовое тестирование.