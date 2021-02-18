Депутат Саратовской облдумы от ЛДПР предложил расстреливать коррупционеров
Член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко во время заседания предложил ввести расстрел для коррупционеров.
«Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая», - цитирует «Саратов 24» слова Денисенко.
В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Денисенко вспомнил о словах Владимира Жириновского. «Есть чёткая, ясная позиция ЛДПР по вопросу борьбы коррупцией, есть абсолютно жёсткая позиция Владимира Вольфовича. Этого более чем достаточно. Если говорить о скандалах вокруг доходов коллег по думе, то всё есть в СМИ. С коррупцией надо бороться, чем строже меры, тем лучше результат. Я привел в пример опыт Китая», - сказал он.
При этом оппоненты Денисенко усомнились в действенности этой меры. Они считают, что реальные коррупционеры останутся живы и при деньгах, а все того же Бондаренко могут расстрелять (ранее его обвинили в незаконном обогащении на YouTube-канале).
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И тех, кто их прикрывает и крышует.
Для коррупционеров, ВЫМОГАТЕЛЕЙ и мошенников, которые не зависимо от времени нахапали в сумме 10 000 долларов США, должна быть обязательная конфискация имущества и денег со счетов по всему миру, национализация или ликвидация их предприятий и жилья.
Конфискация имущества и денег со счетов касается их родителей и детей. Воруют и мздоимствуют они и для них тоже и они в курсе его махинаций. Пожизненный принудительный рабоче-крестьянский труд под надзором в отдаленных сельских районах (или на вредных производствах в населенных пунктах с населением до 10000 человек) без права выезда для него и в течение 10ти лет для всех членов его семьи. Через десять лет члены семьи могут быть амнистированы. В случае самовольного оставления ими места определенного судом или отказа их от работы, в обязательном порядке все переводятся на пожизненный тюремный режим с принудительным трудом.
Тогда страна останется без президента и без правительства!
Давно пора. А зодно и тех, кто занимается хищением бюджетных средста в особо крупных размерах.
Искоренить не получится, но задержит серьёзно