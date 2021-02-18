Депутат Саратовской облдумы от ЛДПР предложил расстреливать коррупционеров

17:49 18.02.2021

Член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко во время заседания предложил ввести расстрел для коррупционеров.

«Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая», - цитирует «Саратов 24» слова Денисенко.

В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» Денисенко вспомнил о словах Владимира Жириновского. «Есть чёткая, ясная позиция ЛДПР по вопросу борьбы коррупцией, есть абсолютно жёсткая позиция Владимира Вольфовича. Этого более чем достаточно. Если говорить о скандалах вокруг доходов коллег по думе, то всё есть в СМИ. С коррупцией надо бороться, чем строже меры, тем лучше результат. Я привел в пример опыт Китая», - сказал он.

При этом оппоненты Денисенко усомнились в действенности этой меры. Они считают, что реальные коррупционеры останутся живы и при деньгах, а все того же Бондаренко могут расстрелять (ранее его обвинили в незаконном обогащении на YouTube-канале).