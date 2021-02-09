Против Бондаренко могут завести дело за коррупцию из-за канала на YouTube

20:17 9.02.2021

Против депутата саратовской облдумы от КПРФ Николая Бондаренко могут возбудить уголовное дело за коррупцию, которой, по мнению думской комиссии по доходам, следует считать доход от его канала на YouTube.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Единой России».

«Депутат либо госслужащий не имеет права использовать свою должность для получения дохода. В частности – гонораров за свои публикации и выступления. Речь здесь идёт, в том числе, и о донатах, спонсорских средствах, доходах от рекламы, которые получает за свой ютуб-канал депутат-блогер Николай Бондаренко», - сказал председатель комиссии по доходам Алексей Антонов («Единая Россия»).

При этом сам Николай Бондаренко не исключил, что из-за этого он может лишиться депутатского мандата и в случае уголовного преследования не сможет принять участие в выборах в госдуму в сентябре этого года. По его мнению, таким образом странным образом политические оппоненты решили его нейтрализовать.

Напомним, 8 февраля Бондаренко был задержан и оштрафован по решению суда на 20 тысяч рублей за участие в незаконной акции 31 января.

Произошло это вскоре после известия о том, что на выборах в Госдуму Бондаренко может выдвинуться в округе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, напоминает Накануне.ru.