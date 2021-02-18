СК поздравил 14-летних с днем рождения напоминанием об уголовном наказании

Столичное управление СКР выпустило ролик для тех, кому исполняется 14 лет. В нем есть торт, свечки, поздравления, но все это отходит на второй план после перечисления статей Уголовного кодекса, по которым именинники с этого возраста будут нести ответственность сами.

"Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители", – настраивают на нужный лад следователи.

Дальше идет перечисление статей, с которыми теперь должен считаться сам подросток. Так, с 14-летнего возраста наступает ответственность за убийство и причинение вреда здоровью, за кражу, грабеж, разбой, угон и вымогательство, за терроризм и захват заложников, за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, за хулиганство, вандализм и уничтожение чужого имущества. Статей для поздравления тоже набралось 14, отмечают "Вести".

"Твоя жизнь – твой главный приоритет", – резюмируют создатели ролика, которые явно руководствовались принципом "Предупрежден – значит вооружен".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 18.02.2021, 18:16
    Гость: 007

    Путинизм-это торжество жуликов и воров, клоунов и дебилов, при попустительстве терпил!!!

Все комментарии (11)
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