Мосгорсуд снизил срок заключения Алексея Навального

12:28 20.02.2021

Мосгорсуд отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Но при этом судья изменил постановление, зачтя в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013 по февраль 2014 года. Срок реального заключения для политика незначительно, но сократился.

Таким образом, Навальный проведет в колонии два года, шесть месяцев и две недели и выйдет на свободу в конце июля — начале августа 2023 года. Его защитники не исключили, что политика этапируют в колонию уже сегодня.

«Полтора месяца скинули, нормально», — прокомментировал решение суда с улыбкой Навальный.

Защитники Навального потребовали освободить оппозиционера в рамках обеспечительных мер, которые Россию обязал принять ЕСПЧ. Адвокат напомнила, что, по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и расследований СМИ о связи с ним ФСБ, его тюремное заключение в РФ создает прямую угрозу для его жизни и здоровья.

Однако прокурор возразила, что подсудимый еще до своей госпитализации нарушил режим регистрации семь раз, а до этого — порядка 50 раз, и все это время инспекция закрывала глаза на его нарушения.

Напомним, ФСИН обвинила Навального в нарушениях в последний день его испытательного срока. Несмотря на это, менее чем через месяц Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию. Оппозиционер был задержан в аэропорту Шереметьево на прохождении паспортного контроля.