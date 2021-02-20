Мосгорсуд снизил срок заключения Алексея Навального
Мосгорсуд отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Но при этом судья изменил постановление, зачтя в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013 по февраль 2014 года. Срок реального заключения для политика незначительно, но сократился.
Таким образом, Навальный проведет в колонии два года, шесть месяцев и две недели и выйдет на свободу в конце июля — начале августа 2023 года. Его защитники не исключили, что политика этапируют в колонию уже сегодня.
«Полтора месяца скинули, нормально», — прокомментировал решение суда с улыбкой Навальный.
Защитники Навального потребовали освободить оппозиционера в рамках обеспечительных мер, которые Россию обязал принять ЕСПЧ. Адвокат напомнила, что, по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и расследований СМИ о связи с ним ФСБ, его тюремное заключение в РФ создает прямую угрозу для его жизни и здоровья.
Однако прокурор возразила, что подсудимый еще до своей госпитализации нарушил режим регистрации семь раз, а до этого — порядка 50 раз, и все это время инспекция закрывала глаза на его нарушения.
Напомним, ФСИН обвинила Навального в нарушениях в последний день его испытательного срока. Несмотря на это, менее чем через месяц Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию. Оппозиционер был задержан в аэропорту Шереметьево на прохождении паспортного контроля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Смотрел сегодня ролик с последним словом Навального в суде. Идет чудовищная травля невинного человека. Навальный молодчина, вел себя достойно и показал всю гнилостную сущность сегодняшнего воровского режима власти лже-либералов и крипто-троцкистов, которые как пиявки высасывают из страны все жизненные и финансовые ресурсы. Как они тупо и нагло используют ветеранов и пенсионеров в своих разборках с оппозицией. Власть играет с народом по правилам наперсточников. Это постыдно и запредельно. Свободу Навальному.
да-да, добавить за нелюбовь к моему любимому (ну к Путину, конечно)
А вот кто знаком с 007, тот знает, что этот господин проплачен навальным за оскорбление СоловьЁва. Я не знаком, но уверен в этом.
Обязательно! Но на колу посидеть придётся. Готовы? Зоя готова.
И звезду получит. Татуировку на одном месте.