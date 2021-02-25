Си Цзиньпин объявил о полной победе над нищетой в Китае
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что в Китае полностью победили нищету. Его слова передает агентство «Синьхуа».
Глава государства сообщил на торжественном собрании в Пекине, что все 98,99 миллиона человек, живших за чертой бедности, вывели из нищеты. Кроме того, по его данным, из списка бедных исключили все 832 уезда и 128 тысяч деревень, которые в нем состояли.
Всего с конца 1970-х годов, когда в КНР стартовали соответствующие реформы, из нищеты вывели 770 миллионов сельских жителей, если считать в соответствии с текущей чертой бедности в КНР, отмечает агентство.
По информации Reuters, ряд аналитиков в области глобальной политики отмечают, что Китай задал слишком низкую планку в определении нищеты. В сельских районах нищетой считается уровень доходов меньше четырех тысяч юаней в год (620 долларов), то есть около 1,69 доллара в день. Это сопоставимо с пороговым значением Всемирного банка в размере 1,90 доллара в день.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы, когда заявления, подобные словам Си, можно ожидать от президента Владимира Путина, сказал, что «работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе». «Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается и работа эта будет продолжаться», — заявил пресс-секретарь.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пока Америка, Европа и Россия занимаются конспирологическим играми и подыгрывают мировой финансовой закулисе троцкистов-глобалистов, никакаго реального классического либерально-демократического развития в мире не будет. Глобалисты разрушают нормальные отношения между странами, не дают странам подниматься экономически, реальные примеры Украины и России тому свидетельства. Где воровские олигархическо-воровские структуры подмяли под себя национальные традиционные структуры славянских народов.
Китайский националист Си Цзиньпин показывает еврейскому лобби космополитов во власти России как без чудовищной коррупции на самом верху, как без всякого дешевого пиара и назойливой пропаганды нужно управлять страной, как не на словах, а на деле осуществлять реальную(не виртуальную) модернизацию и поднимать страну с колен.
Китайские националисты показывают пример конспирологическим антирусским структурам лже-либералов, космополитов и крипто-троцкистов, как нужно поднимать и развивать страну.
В сети есть фото китайских городов. Видел фото Шанхая 60-х и сейчас. Фантастика! там 21 век наступил, страна шагнула в будущее. что было на этих улицах ещё 30 лет назад и что сейчас! А у нас на против Благовещенска (300 метров разделяет их река) есть китайский город Хэйхэ, в 80-х там был бурьян, за 30 лет появился супер современный город. А с нашей стороны как стояли пятиэтажки 60-х годов так и стоят.
У христиан в учении написано судите их по делам их.Кто нарушает заповеди Божии ..служит лукавому