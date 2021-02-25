Си Цзиньпин объявил о полной победе над нищетой в Китае

Фото с wikimedia.org

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что в Китае полностью победили нищету. Его слова передает агентство «Синьхуа».

Глава государства сообщил на торжественном собрании в Пекине, что все 98,99 миллиона человек, живших за чертой бедности, вывели из нищеты. Кроме того, по его данным, из списка бедных исключили все 832 уезда и 128 тысяч деревень, которые в нем состояли.

Всего с конца 1970-х годов, когда в КНР стартовали соответствующие реформы, из нищеты вывели 770 миллионов сельских жителей, если считать в соответствии с текущей чертой бедности в КНР, отмечает агентство.

По информации Reuters, ряд аналитиков в области глобальной политики отмечают, что Китай задал слишком низкую планку в определении нищеты. В сельских районах нищетой считается уровень доходов меньше четырех тысяч юаней в год (620 долларов), то есть около 1,69 доллара в день. Это сопоставимо с пороговым значением Всемирного банка в размере 1,90 доллара в день.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы, когда заявления, подобные словам Си, можно ожидать от президента Владимира Путина, сказал, что «работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе». «Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается и работа эта будет продолжаться», — заявил пресс-секретарь.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2021, 23:47
    Гость: ярый свет

    Пока Америка, Европа и Россия занимаются конспирологическим играми и подыгрывают мировой финансовой закулисе троцкистов-глобалистов, никакаго реального классического либерально-демократического развития в мире не будет. Глобалисты разрушают нормальные отношения между странами, не дают странам подниматься экономически, реальные примеры Украины и России тому свидетельства. Где воровские олигархическо-воровские структуры подмяли под себя национальные традиционные структуры славянских народов.

  2. 25.02.2021, 23:38
    Гость: да-да

    Китайский националист Си Цзиньпин показывает еврейскому лобби космополитов во власти России как без чудовищной коррупции на самом верху, как без всякого дешевого пиара и назойливой пропаганды нужно управлять страной, как не на словах, а на деле осуществлять реальную(не виртуальную) модернизацию и поднимать страну с колен.

  3. 25.02.2021, 23:11
    Гость: славянин

    Китайские националисты показывают пример конспирологическим антирусским структурам лже-либералов, космополитов и крипто-троцкистов, как нужно поднимать и развивать страну.

  4. 25.02.2021, 23:07
    Гость: ABCD

    В сети есть фото китайских городов. Видел фото Шанхая 60-х и сейчас. Фантастика! там 21 век наступил, страна шагнула в будущее. что было на этих улицах ещё 30 лет назад и что сейчас! А у нас на против Благовещенска (300 метров разделяет их река) есть китайский город Хэйхэ, в 80-х там был бурьян, за 30 лет появился супер современный город. А с нашей стороны как стояли пятиэтажки 60-х годов так и стоят.

  5. 25.02.2021, 22:59
    Гость: тд

    У христиан в учении написано судите их по делам их.Кто нарушает заповеди Божии ..служит лукавому

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