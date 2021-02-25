Си Цзиньпин объявил о полной победе над нищетой в Китае

15:10 25.02.2021

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что в Китае полностью победили нищету. Его слова передает агентство «Синьхуа».

Глава государства сообщил на торжественном собрании в Пекине, что все 98,99 миллиона человек, живших за чертой бедности, вывели из нищеты. Кроме того, по его данным, из списка бедных исключили все 832 уезда и 128 тысяч деревень, которые в нем состояли.

Всего с конца 1970-х годов, когда в КНР стартовали соответствующие реформы, из нищеты вывели 770 миллионов сельских жителей, если считать в соответствии с текущей чертой бедности в КНР, отмечает агентство.

По информации Reuters, ряд аналитиков в области глобальной политики отмечают, что Китай задал слишком низкую планку в определении нищеты. В сельских районах нищетой считается уровень доходов меньше четырех тысяч юаней в год (620 долларов), то есть около 1,69 доллара в день. Это сопоставимо с пороговым значением Всемирного банка в размере 1,90 доллара в день.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы, когда заявления, подобные словам Си, можно ожидать от президента Владимира Путина, сказал, что «работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе». «Да, не все получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается и работа эта будет продолжаться», — заявил пресс-секретарь.