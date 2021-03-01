Скворцова рассказала об испытаниях препарата против коронавируса «Мир-19»
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что сейчас идет первая фаза клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия «Мир-19». Ее завершат, как ожидается, к середине марта 2021 года.
«Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», — приводит ее слова пресс-служба Кремля.
Разрешение на клинические исследования ФМБА выдали 30 декабря 2020 года. Агентство приступило к ним сразу после Нового года.
«Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей», — сообщила Скворцова.
По ее словам, «Мир-19» основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. Скворцова подчеркнула, что данный препарат не влияет на геном или иммунитет человека, но при этом эффективно поражает вирусы.
На сегодняшний день в России зарегистрированы уже три вакцины против коронавируса. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что российские вакцины работают и против штаммов, которые сейчас распространяются в Европе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
с кремлевскими гиенами, фбк - шавки.
По части разработки новых вакцин и способов лечения ковида Россия или на первом, или одном из первых мест в мире, что косвенно говорит о возможностях российской науки. Это приятно ( хотя и не всем).
С другой стороны, небольшое число привитых (говорят о 4 миллионах), по сравнению, например, с пФайзер, где счёт на десятки миллионов (50 млн)только в Америке, говорит о недостатке мощности промышленности. Хотя пФайзер и опасна для стариков, но мощность производства несомненна.
Это общая черта. Новых образцов оружия и даже лайнеров у нас достаточно, но как произвести много, большой вопрос...
Отсюда - надо наращивать мощность любого производства...и даже сделать это почти основным приоритетом..
По поводу вакцины "ЭпиВакКорона", которая уже применяется в России. Буквально в выходные читал статью на нашем региональном сайте, где о ней весьма критически отозвались специалисты-эпидемиологи и вирусологи. Причина в том, что после ее применения лишь у незначительного количества вакцинированных появляются антитела. В этой связи ими высказана мысль о неэффективности этой вакцины. В результате же ее применения у нас могут возникнуть иллюзии, что люди вакцинированы, а они на самом деле будут находиться в зоне риска.
Я сегодня сходил и первый укол сделал от ковида. Делал по двум причинам.1. Летом на юг ехать и мало ли какие справки введут или что еще.2. Интересно, блин! А то только и слышишь - а вот знакомый знакомого сказал, а я вот где-то слышал. Короче, хочу инфу из первых рук.
На добровольцах которым , кстати, деньги платят. Или вам на кошках надо постоянно тренироваться? Обычная практика во всех странах - испытание на добровольцах.