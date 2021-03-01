Скворцова рассказала об испытаниях препарата против коронавируса «Мир-19»

15:52 1.03.2021

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что сейчас идет первая фаза клинических исследований препарата от коронавируса прямого действия «Мир-19». Ее завершат, как ожидается, к середине марта 2021 года.

«Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», — приводит ее слова пресс-служба Кремля.

Разрешение на клинические исследования ФМБА выдали 30 декабря 2020 года. Агентство приступило к ним сразу после Нового года.

«Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей», — сообщила Скворцова.

По ее словам, «Мир-19» основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. Скворцова подчеркнула, что данный препарат не влияет на геном или иммунитет человека, но при этом эффективно поражает вирусы.

На сегодняшний день в России зарегистрированы уже три вакцины против коронавируса. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что российские вакцины работают и против штаммов, которые сейчас распространяются в Европе.