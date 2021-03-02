Выполнение планов по борьбе с бедностью отодвинули на 2030 год
Первый вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство рассчитывает выполнить цель по двукратному снижению числа граждан, живущих за чертой бедности, только к 2030 году.
При этом три года назад президент России Владимир Путин ставил эту задачу на 6-летний срок. Согласно утвержденному тогда плану достижения национальных целей развития было заложено снижение уровня бедности до 11,1% в 2020 году, 9,3% - в 2022-м и 6,6% - в 2024-м.
Однако, как отмечает издание Finanz.ru, план начал трещать по швам еще до пандемии: в 2019 году за чертой бедности проживали 12,3% населения (вместо 12%), а экспорт товаров, кроме нефти, газа и нефтепродуктов, составил 180 млрд долларов вместо нужных 230 млрд.
По итогам 2020 года еще на 3,5% упали и реальные располагаемые доходы россиян (они откатились на уровень 2010 года), а зарплаты в пересчете на доллары рухнули до минимума за 11 лет. В итоге бедных стало больше на 1,2 млн.
По данным Росстата, на конец третьего квартала 18,8 млн россиян (12,8% населения) имели доходы ниже прожиточного минимума (установлен на уровне 12 542 руб. для трудоспособного населения, 9519 руб. для пенсионеров и 11 580 руб. для детей).
Признав невозможность «прорыва» за 6 лет, власти решили осуществить его за десять.
1 марта в правительство был внесен новый план достижения национальных целей, в том числе по бедности, со сроками, сдвинутыми на 2030 год. Сейчас он ожидает утверждения Советом по национальным проектам, рассказала Голикова в интервью ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да да, а всё Сочи прётся с кучи мега арен и горных спорт сооружений которые стоят пустые уже шесть лет, но злые языки говорят, что на их содержание в год тратится около 700..800 миллионов рублей.
Лучше всего позицию власти озвучил медведев (обычно косноЯзычный, но здесь сказал ясно): "государство вам ничего не должно". Но тогда - по справедлмвости - и люди ничего не должны такому государству - ни платить налоги ни его защищать. Есди под болтовню про заботу о народе уровень жизни народа снижается и это при том что государство становится богаче а состояния олигархов и высшего чиновничества растут - теряется смысл существования такого государства. И сейчас уже не стоит вопрос: будут ли перемены в России? Вопрос стоит - когда они будут и какие?
Моня, вы таки мне на каждой ветке гневные опусы оставляете, и всё под разными никами, с чего так шифруетесь? Начальство дало особую инструкцию?
Официальная статистика говорит:
- 70% машин - это автохлам возрастом более 10 лет.
- более 60% новых автомобилей покупается в кредит.
- просрочка по автокредитам возросла в 2 раза по сравнению с январем 2020г.
У "обещавшего пообещать дать ещё больше обещаний" есть не только обещания, но и дела. Весь Саранск прецца с мега-арены. Ну, с той самой, которая для массового спорта...