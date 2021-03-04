Строительство «Северного потока-2» продлили до сентября

16:27 4.03.2021

Работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2.

По информации СМИ, сроки проекта были продлены до 21 сентября. Преждеукладку собирались завершить до конца апреля 2021 года. При этом «Газпром» отмечал, что заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока — 2» не стоит, точных дат нет, и важен сам запуск проекта.

Трубоукладчик «Академик Черский», способный вести строительство «Северного потока-2», направился в район Калининграда для проведения испытаний. После этого он приступит к работам, сообщил оператор.

Утром 4 марта трубоукладчик покинул немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные сервиса My ship tracking. Он находился там с 24 января. Пункт назначения указан как «offshore» (в открытое море).

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья РФ через Балтийское море до Германии.