Строительство «Северного потока-2» продлили до сентября
Работы по укладке «Северного потока-2» планируется завершить до конца сентября 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта Nord Stream 2.
По информации СМИ, сроки проекта были продлены до 21 сентября. Преждеукладку собирались завершить до конца апреля 2021 года. При этом «Газпром» отмечал, что заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока — 2» не стоит, точных дат нет, и важен сам запуск проекта.
Трубоукладчик «Академик Черский», способный вести строительство «Северного потока-2», направился в район Калининграда для проведения испытаний. После этого он приступит к работам, сообщил оператор.
Утром 4 марта трубоукладчик покинул немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные сервиса My ship tracking. Он находился там с 24 января. Пункт назначения указан как «offshore» (в открытое море).
«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья РФ через Балтийское море до Германии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда Бог желает наказать человека он лишает его разума.По всем признакам ты чем то прогневил Бога и попал к нему в немилость.
Что значит "Казахстан не экспортирует газ"?
Вот про сжиженный газ - статья "Казахстан нарастил экспорт сжиженного газа в Китай и на Украину" от 25.12.20 (цитата): "В прошлом году был достигнут исторический максимум по производству сжиженного газа. Он достиг отметки в 3,2 миллиона тонн, из которых на экспорт ушло 1,86 млн тонн. Однако, в текущем году из-за коронавируса производства СУГ слегка просело. Мы ожидаем, что объем производства СУГ по итогам года достигнет 3,12 млн тонн".
А вот про газ, поставляемый трубопроводами - статья "Казахстан снижает экспорт газа в Китай" от 28.05.20 (цитата): "В 2019 году только из трех (совокупно обеспечивающих около 17%) основных поставщиков Центрально-Азиатского региона Китай импортировал около 50 млрд м³ природного газа, из которых Туркменистан поставил 33,2 млрд м³, Казахстан – 7,1 млрд, Узбекистан – примерно 10 млрд. м³".
Тщательнее проверяйте свою инфу.
Да да, всё так и будет)))
Бедный дядя уже то разваливается, то валюта обесцевается, то ракетами нарисованными его пугают. Он такой запуганный))
Янки сами того не подозревая сыграли на руку простым россиянам. Блокировка СП 2 а в будущем возможно и Турция откажется от газа РФ заставили наконец обратить внимание Газпрома на население самой РФ. ни для кого не секрет некоторые регионы самой РФ газифицированы менее чем на 10%, стремление газифицировать весь мир сполна при этом народ самой РФ далеко не всегда видит этот газ. Разрушение промпредприятий и малых городов сильно повлияло на возможности населения платить за газ. Система видимо не расчитывала что прийдет время и прийдется за это платить. При этом потребление газа в Казахстане как минимум в 5 раз дешевле для населения а электроэнергия более чем в два раза в Казахстане дешевле для населения чем в РФ. При этом Казахстан не экспортирует ни газ ни электроэнергию. Жадность системы не знает границ при этом еще хотят увеличить стоимость элэнергии на 50%.
Да газ по нему бы в Европу потёк!
В любой ведь момент, вдруг надув снова губки,
ЕС отказать полномочен в покупке...