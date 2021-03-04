Кремль ответил на призыв США уничтожить российское химоружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Госдепартамента США, в котором говорилось о том, что основанием для введенных санкций стало якобы применение Россией химического оружия против собственных граждан.
В сообщении указывалось, что ограничительные меры против России могут быть сняты спустя 12 месяцев и только после выполнения ряда определенных условий. В частности, американцы хотели получить от Москвы гарантии о том, что химическое оружие против своих собственных граждан не используется и не будет использовано. Также США требовали допустить инспекторов ООН и других международных организаций на объекты, которые могут быть связаны с применением или хранением химического оружия. Кроме того, от России требуют выплатить компенсации тем, кто якобы пострадал от санкционированного ей использования химического оружия.
При этом Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ждет таких же шагов от других.
«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории», - сказал он. «Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции», - цитирует ТАСС слова Пескова.
Также он отметил, что сами США относятся к странам, которые имеют химическое оружие, а поэтому их обвинения в адрес России выглядят попыткой безуспешно камуфлировать политику на дальнейшее сдерживание России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
введут санкции и вы изменитесь.
Недоотравленный Скрипаль, недоотравленный Навальный, а вони...
Не будь дураком, Запад сообразил,
Что в "жертве" найти "Новичок" не проблема,
И путинскую "взял с поличным" систему!
Эти травят не только у себя, но и на территории страны, члена НАТО, а те только и делают, что призывают !
Надо резче на штаты "наезжать" по поводу отравляющих веществ...кстати, и по бактериологическим способам войны, тоже...да и по вирусам, возможно, придется..
Иначе они за всю свою деятельность нас ответственными назначат. Будем тогда выглядеть полными дебилам.
По факту - основные боевые вещества и мы, и штаты должны были уничтожить ещё года три назад. А это - десятки тысяч тонн.
Мы свое уничтожили,(это все доказывается взаимными проверками,это не предположение) а американцы - нет, причем из 30 тысяч тонн штаты себе оставили тысяч 8 тонн..на всякий случай.. :) ссылаются, что денег нет уничтожить остальное..понятно,врут..
Но американцам, чтобы сохранить химическое оружие для возможного нападения на Россию, нужен повод его не уничтожать..
Поэтому они приплели "новичок", который, конечно, мог остаться в виде образцов по нескольку граммов, да и есть во многих странах мира - например, у Чехов и англичан..чехи его производили сами, и неизвестно точно, кому и что продавали...у них и взрывчатку пластид все террористы покупали .
При этом использование этого "новичка" они(то есть англичане) нам вменили, но так и не доказали ничем, а данные засекретили. Улики были ими уничтожены. Животные сожжены, даже здание уничтожено.Так что Скрипаль непонятно чем отравился...больше всего напоминает смесь. Например, могли отправить чем-то усыпляюшим, а потом добавить..именно рядом с Солсбери и расположен знаменитый военно-химический центр Британии...