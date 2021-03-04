Кремль ответил на призыв США уничтожить российское химоружие

16:22 4.03.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Госдепартамента США, в котором говорилось о том, что основанием для введенных санкций стало якобы применение Россией химического оружия против собственных граждан.

В сообщении указывалось, что ограничительные меры против России могут быть сняты спустя 12 месяцев и только после выполнения ряда определенных условий. В частности, американцы хотели получить от Москвы гарантии о том, что химическое оружие против своих собственных граждан не используется и не будет использовано. Также США требовали допустить инспекторов ООН и других международных организаций на объекты, которые могут быть связаны с применением или хранением химического оружия. Кроме того, от России требуют выплатить компенсации тем, кто якобы пострадал от санкционированного ей использования химического оружия.

При этом Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия и ждет таких же шагов от других.

«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории», - сказал он. «Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положения этой конвенции», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Также он отметил, что сами США относятся к странам, которые имеют химическое оружие, а поэтому их обвинения в адрес России выглядят попыткой безуспешно камуфлировать политику на дальнейшее сдерживание России.